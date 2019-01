Stiri pe aceeasi tema

- ​Sundar Pichai, CEO al Google, a anunțat într-o rara calatorie în regiunea Europei Centrale și de Est ca vor urma investiții de 20 de milioane de dolari în creșterea competențelor digitale. Pichai a explicat și care sunt prioritațile Google pentru țarile din regiune: sistemul Android,…

- ​LooLooKids, cel mai popular canal YouTube din România, a fost recent premiat de Google cu "butonul de diamant”, distinctie oferit canalelor care depașesc pragul de 10 milioane de abonați. Ideea le apartine unor antreprenori din Iasi, care au povestit pentru StartupCafe cum au construit…

- În luna septembrie a anului trecut, Parlamentul European a votat în favoarea directivei privind drepturile de autor. Regulamentul este o actualizare a unei directive din 2001 privind copyright-ul și vizeaza modernizarea acestor reguli pentru epoca digitala. În acest fel, UE dorește…

- ​YouTube anunța acordarea primului "buton de diamant” în România, oferit canalelor care depașesc pragul de 10 milioane de abonați. LooLoo Kids este primul canal de YouTube din România și regiunea Europei Centrale și de Sud-Est care primește aceasta distinctie. Canalul cu…

- Facebook și Amazon sunt printre companiile care se confrunta cu critici in ceea ce privește lobby-ul politic in Marea Britanie. Un nou raport redactat de Transparency International plaseaza giganții tech in topul companiilor netransparente cu privire la relațiile cu personaje sau organizații politice,…

- Pesta porcina face ravagii la Plopii Slavitesti si Slobozia Mandra in Eveniment / on 15/11/2018 at 13:45 / Pesta porcina devine, pe zi ce trece, tot mai agresiva, in principal in zonele din Teleorman unde sunt porci mistreti. Acum trei zile, respectiv, luni, 12 noiembrie, in fondul de vanatoare “11…

- Romania is ranked in the second half of the global ranking Black Friday 2017, with 2.4 pct of the total online searches and a jump of 21 per cent in the search volume on the same day, shows a study conducted by Google, on Thursday sent to AGERPRES."When it comes to searches on Black Friday,…

- O imagine din satelit a unei baze militare experimentale ce a lipsit pentru o lunga perioada de timp de pe hartile Google este acum disponibila, insa trebuie sa te duci pana in New York pentru a o vedea.