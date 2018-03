Stiri pe aceeasi tema

- Gripa nu se da dusa din județul Timiș. Apar noi cazuri, in ultimele zile, care necesita internare. Doi bebeluși sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara cu aceasta afecțiune.

- Femeia de 48 de ani este internata de mai bine de o saptamana la spitalul de la Padurea Verde. Aceasta are mai multe afecțiuni, iar acum, prin analize de laborator, a fost confirmata și gripa. Zilele trecute, medicii au luat decizia sa o intubeze. Aceasta sufera și de obezitate, hipertensiune,…

- La Chișinau au fost înregistrate peste 110 cazuri noi de gripa. Peste 110 cazuri noi de gripa au fost înregistrate în capitala pe parcursul ultimei saptamâni. Anunțul a fost facut astazi de șeful adjunct al Directiei generale asistenta sociala a municipiului…

- Pe parcursul saptaminii trecute, in Municipiul Chișinau, au fost inregistrate 110 cazuri noi de gripa sezoniera, informeaza NOI.md. Anunțul a fost facut de catre șefa Directiei generale asistenta sociala a municipiului Chisinau, Irina Banova, in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor primariei capitalei.…

- Doi copii, din grupe diferite, de la Gradinita nr. 3 din Sacele au fost diagnosticati cu scarlatina. Unul dintre ei este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, iar cel de-al doilea urmeaza tratamentul indicat de medici, acasa. In acest context, a fost anunțata și Direcția de Sanatate Publica…

- Codul portocaliu de ger face victime. Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a confirmat un nou deces din cauza frigului. Este vorba despre o femeie de 74 de ani care locuia fara forme legale in Galati. Femeia a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Galati si transportata…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.

- Gripa continua sa ucida. Vineri a fost confirmat alte doua deces, un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, si unul in varsta de 62 de ani din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon a ajuns la 52, potrivit...

- Numarul afectiunilor respiratorii a continuat sa creasca in saptamana 5-11 februarie 2018, fiind diagnosticate cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare 1125 de persoane din Dambovita, din care 37 internate, iar alte 25 de persoane cu pneumonie au fost spitalizate, din totalul de 168 de cazuri…

- Petronela, fetița de 9 ani din Iași, avea o tumoare de gradul IV. Cancerul i-a fost descoperit inca de la varsta de doi ani. Parinții fetiței au fost obligați de instanța sa accepte tratamentul pentru cancer. Din pacate, micuța a murit, zilele trecute. Petronela a fost internata și la Timișoara,…

- Reprezentantii DSP Harghita au declarat ca in ianuarie si februarie aproape 30 de persoane, majoritatea copii, dintr-o comunitate vulnerabila, au fost internate la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal Gheorgheni, scrie Mediafax. O parte dintre ei s-au vindecat si au fost externati,…

- Cadrele medicale au declarat astazi ca la Constanta au fost confirmate pana in prezent trei cazuri de gripa. Directorul medical al Spitalului Judetean Constanta, Bogdan Obada a declarat ca la unitatea sanitara au fost internati noua pacienti cu suspiciune de gripa. Dintre acestea trei cazuri au fost…

- Noi posibile cazuri de gripa in județul Timiș. In acest moment, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara sunt internați cinci pacienți cu suspiciune de gripa. Este vorba de trei copii și doi adulți. “A fost efectuat un test rapid și așteptam rezultatul. In cazul in care este pozitiv,…

- Sezonul gripelor a adus mai mulți oameni la spital, in aceasta perioada. Nu mai puțin de cinci pacienți sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, fiind suspecți de gripa. Alți 19 bolnavi au pneumonii și stari febrile.

- Numarul persoanelor internate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov care s-au imbolnavit de gripa a crescut ingrijorator. Daca saptamana trecuta erau internați 16 pacienți, joi dimineața (8 februarie), numarul acestora crescuse la 29 de persoane, din care 19 sunt copii. Potrivit managerul Spitalului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind „doar o circulatie mai intensa a virusului gripal”, care se va prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta. Ea a precizat…

- In dimineata zilei de 7 februarie 2018, DSP Buzau a primit confirmarea de la Institutul National de Boli Infectioase, a patru cazuti de gripa in judet. „Este vorba despre trei copii, cu varste 2, 5 si 14 ani, si un adult care sufera de bronhopneumopatie obstructiva cronica.

- A fost confirmat oficial primul caz de gripa in județul Timiș. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in cazul caruia a fost confirmata suspiciunea de gripa.

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Alba, la nivelul judetului au fost confirmate sase cazuri de gripa in toate situatiile fiind vorba de copii. Patru dintre cazuri sunt la copii sub un an, dintre care doi au necesitat internarea, iar cate un caz la copii de trei,…

- Doi copii in varsta de doar doi ani, cu suspiciuni de gripa, sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, in acest moment. Potrivit reprezentanților unitații medicale, micuții se afla de aproximativ o saptamana pe Secția de Boli Infecțioase. “Avem doi copii de doi ani…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis fac, luni dimineata, un control la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, unde au fost internati pacienti in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit, transmite corespondentul Mediafax.

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- In perioada 22-28 ianuarie, in zonele Suceava și Radauți s-au inregistrat 10 cazuri de gripa diagnosticate clinic. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, patru pacienți fac parte din grupa de virsta 50-64 de ani, iar șase au peste 65 de ani. Toți au fost spitalizați. Pina acum, in actualul sezon rece,…

- Numarul de cazuri inregistrat saptamana trecuta este cel ami mare din ultimii ani la Brasov. 16 pacienti au avut nevoie de internare in spita, iar 51 au primit tratament si repaus la domiciliu.

- Maria are puțin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o școala din județul Timiș, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Fetița a venit pe lume cu mai multe afecțiuni grave, printre care și imunodeficiența severa, o boala genetica…

- Un grup de 14 copii, cu varstele cuprinse intre 11 si 15 ani, dar si un matur din satul Pereni, raionul Rezina, au fost internati in Spitalul raional, in stare grav-medie, cu simptome de dispnee si tuse. Doi copii au fost internati in sectia reanimare, 12 copii in sectia pediatrie, iar persoana matura…

- "Cei cinci micuti se afla in afara oricarui pericol. Nu a fost necesar transferul catre alte unitati sanitare, asa cum s-a intamplat in alte judete", a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, doctor Alina Neacsu. De la inceputul anului, in Spitalul Judetean…

- Banatenii cu suflet mare care doresc sa ajute o fetita de numai 9 luni, internata la Spitalul „Luis Turcanu” din Timisoara, o pot face donand sange, indiferent de grupa. Potrivit apelului de pe grupul Mamici din Arad, spitalul la care este internata micuta se confrunta cu o lipsa de sange, astfel incat…

- Orașul de pe Bega are legaturi puternice cu monarhia din Romania, o serie intreaga de instituții puternice de astazi fiind intemeiate inainte de 1947, multe dintre ele in timpul Regelui Mihai I. Dupa trecerea la cele veșnice a ultimului monarh al Romaniei, conducerea municipalitații a inceput sa analizeze…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- Micuții din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara și trebuie sa fie supuși unei intervenții chirurgicale vor fi operați cu ajutorul unui robot. Asta pentru ca la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara s-a deschis primul centru de chirurgie…

- Primul din Romania folosit in chirurgia pediatrica a fost instalat la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Totul, grație unei fundații elvețiene care va asigura și funcționarea lui timp de cinci ani. Prima intervenție va fi facuta in luna februarie.

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Poveste de Craciun, o manifestare a carei scop a fost, conform organizatorilor, „umplerea sacului lui Moș Craciun” prin intermediul unui eveniment cultural destinat colectarii de fondurii pentru copiii aflați in perioada sarbatorilor in Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara. Manifestarea, cu ateliere…

- In 2018, conform primarului Timișoarei, va incepe construcția Pasajului Solventul, a podului Jiul și a podului ILSA. „Vom incepe construcția Pasajului Consiliul Europei, vom largi la patru benzi Bulevardul Sudului, Mareșal Constantin Prezan, vom inchide inelul doi de trafic, vom face legatura…