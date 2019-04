Noi camere de supraveghere smart permit atacatorilor să spioneze utilizatorii, avertizează Bitdefender ​Piața camerelor inteligente de supraveghere va crește anual cu 8% în perioada 2018-2023 pâna la nivelul de doua miliarde de dolari. Deși camerele IP nu mai sunt demult o noutate, funcționalitațile aduse de modelele smart au devenit din ce în ce mai atragatoare pentru utilizatori. Și poate și mai atragatoare pentru hackeri. Cercetatorii de la Bitdefender au analizat recent patru camere conectate și au descoperit ca toate au vulnerabilitați severe. Acestea pot fi exploatate de la distanța și pot fi controlate pe deplin de atacatori.



Cu dotari care variaza de la recunoașterea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O grenda a explodat in aceasta seara in cartierul Posta Veche din Capitala. Un barbat a murit pe patul de spital dupa ce a detonat o grenada. Acesta a detonat grenada fiind suparat pe faptu ca sotia lui a plecat la munca in Israel.

- Pentru imbunatatirea transportului public in Capitala, Primaria Municipiului Bucuresti achizitioneaza 100 de tramvaie moderne. Astazi, 15 martie 201, ora 15.00, a expirat termenul pentru depunerea ofertelor pentru achizitia acestora. Desi in cadrul procedurii s-au inscris un numar de 20 de operatori…

- O soferita in varsta de 24 de ani si un barbat de 31 de ani, pasager, au scapat cu viata dupa ce au fost loviti in plin de o locomotiva. Accidentul a avut loc, luni, 11 martie, la iesire din orasul Pucioasa catre Drumul National 71, care leaga Targoviste de Sinaia.

- Pentru a tine sub control traficul rutier, dar și pentru siguranța cetațenilor, edilii din municipiul Fagaras au decis montarea de camere video pe mai multe strazi din localitate. Potrivit anunțului facut de primarul Gheorghe Sucaciu pe o rețea de socializare, 24 de camere de supraveghere de ultima…

- In plus, o crestere puternica a salariilor si o scadere a numarului de angajati calificati afecteaza competitivitatea tarii la nivel international, potrivit CE. "In plus, increderea investitorilor este erodata de instabilitatea legislativa persistenta, procesul impredictibil de luare a deciziilor,…

- Doar cateva saptamani se mai poate bucura Andreea Balan de nopțile petrecute in brațele soțului ei, George Burcea. Imediat dupa nașterea celei de-a doua fetițe, cantareața și soțul ei vor dormi in camere diferite, fiecare cu cate un copil... Daca la nașterea Elei, prima fetița a cuplului, cei doi…

- In imaginile cu momentul impactului surprinse de camerele de supraveghere se vede cum masina intra pe contrasens și se izbeste violent de un alt autoturism. Tanarul care si-a pierdut viata se indrepta catre locul de munca, in momentul in care s-a intamplat tragedia. Potrivit unor cunoscuți…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din clubul din Medias arata inceputul incaierarii. Agresorul, care era in local, reacționeaza dupa ce un grup de tineri intra in club și vin spre masa lui. Are loc o altercație in care se arunca și cu fotoliile din local. La un moment dat, barbatul…