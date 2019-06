Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile palestiniene au anunțat ca au incheiat luni un armistițiu de incetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru incetarea violențelor din Fașia Gaza și din sudul Israelului, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Armistițiul de incetare a focului va intra in vigoare…

- Autoritațile palestiniene au anunțat ca au încheiat luni un acord de încetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru încetarea violențelor din Fâșia Gaza și din sudul Israelului, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Armistițiul va intra în vigoare…

- Trei palestinieni, intre care o mama și copilul ei in varsta de un an și doua luni, au murit azi, in urma unui raid aerian israelian care a lovit casa familiei lor din Fasia Gaza, a relatat AFP, citata de Agerpres. Fortele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri in Fasia Gaza, in replica la…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri in Fasia Gaza, in replica la cele circa 200 de rachete lansate asupra Israelului din enclava palestiniana. "Saba Abu Arar, in varsta de un an si doua luni, a murit intr-un raid in estul orasului Gaza. Mama ei, care este insarcinata,…

- Israelul a efectuat noi bombardamente, ca riposta la atacuri lansate de palestinieni dupa armistițiu. Dupa declararea unui armistițiu, militanții palestinieni au lansat marți dimineața aproximativ 30 de rachete spre sudul Israelului, au anunțat autoritațile militare de la Tel Aviv. In replica, forțele…

- Armata israeliana a lansat luni, la finalul dupa-amiezii, o serie de atacuri aeriene în Fâșia Gaza, ca represalii la tirul unei rachete, soldat cu șapte raniți în nordul Tel-Avivului, în cursul nopții, potrivit unor martori și armatei israeliene, scrie AFP.Elicoptere…

- Martori intervievati de aceasta agentie au auzit explozii in Gaza. Oficialitati din serviciile de securitate israeliene si presa Hamas afirma ca unul din obiectivele lovite de israelieni este o baza navala la vest de orasul Gaza, iar altul - o tabara de antrenament a Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- Update Haaretz relateaza ca șase persoane au fost ranite în dimineața zilei de luni dupa ce o locuința din centrul Israelului a fost lovita de o racheta lansata din Fâșia Gaza. Armata israeliana a confirmat localizarea lansarii din Gaza. Poliția transmite ca locuința…