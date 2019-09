Noi audieri în justiţie în dosarul fondatorului WikiLeaks Julian Assange aczat de un presupus viol ”Pe timpul verii, sapte martori au fost interogati in cadrul anchetei cu privire la Julian Assange”, a precizat parchetul intr-un comunicat. Intre ei se afla ”doua persoane care nu au mai fost interogate niciodata anterior”, subliniaza parchetul.



Odata prezentate concluziile interogatoriilor, ”ancheta va putea sa sa fie abandonata sau as putea sa ordon acte complementare”, a declarat procurorul insarcinat cu instructia, Eva-Marie Persson, citat in comunicat.



Magistrata a anuntat la jumatatea lui mai redeschiderea anchetei cu privire la viol contra lui Assange, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

