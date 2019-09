Stiri pe aceeasi tema

- George Roman, director programe in cadrul Salvați Copiii, a declarat ca cei de la Primaria din Vișeu de Sus ar fi trebuit sa monitorizeze atent activitațile desfașurate cu minorii care ar fi fost exploatați de un grup infracțional din Germania, anunța MEDIAFAX.Citește și: Scene halucinante:…

- Ies la iveala detalii șocante despre cazul copiilor sechestrați și abuzați din centrul de reeducare din Vișeu de Sus! Procurorii s-au ingrozit cand au descoperit ororile petrecute aici! Copii din Germania, ajunși sclavi in Maramureș, intr-un centru de reeducare de la Vișeu de Sus! Aici, copiii erau…

- O adevarata bomba a fost aruncata-n spațiul public cu privire la cazul copiilor germani despre care s-a spus ca ar fi fost ținuți sclavi in Vișeu de Sus, județul Maramureș.Surse de la fața locului ne-au dezvaluit ca, in realitate, s-ar urmari... Citește AICI dezvaluirea care ARUNCA-N AER cazul…

- La centrul din Viseul de Sus se aflau mai multi adolescenti germani care aveau probleme cu legea. Cei mai multi erau consumatori de droguri. DIICOT a descoperit ca, sub paravanul unui proiect de reeducare, finantat de catre statul german, doi soti din Germania ar fi pus la cale o retea care in loc sa…

- Audieri maraton la DIICOT in cazul celor 160 de copii exploatati intr-o tabara de corectie din zona Viseu de Sus din Maramures, scrie Antena 3. Cei opt administratori ai centrului, dintre care doi de...

- Opt persoane sunt audiate la DIICOT in cazul copiilor din Germania ținuți in sclavie in Maramureș, anunța Antena3. Marți, mai multe percheziții au avut loc in Maramureș, la un grup infractional banuit de trafic de persoane, din care fac parte și doi cetațeni germani. Grupul este suspectat ca aducea…

- Procurorii DIICOT efectueaza marti opt perchezitii domiciliare pe raza orasului Viseu de Sus si a comunei Leordina din judetul Maramures, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt acuzate ca au tinut in sclavie tineri germani cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, pe care i-au pus sa execute munci…

- Procurorii DIICOT efectueaza marti opt perchezitii domiciliare pe raza orasului Viseu de Sus si a comunei Leordina din judetul Maramures, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt acuzate ca au tinut in sclavie tineri germani cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani, pe care i-au pus sa execute munci…