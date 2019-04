Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece copii au fost ucisi si alți 16 raniti intr-o explozie produsa duminica in Sanaa, capitala Yemenului, a anunțat marți UNICEF. O bomba a explodat in apropierea unei școli din Sanaa, și 30 de copii, majoritatea sub varsta de 9 ani, surprinși de deflagrație. Dintre cei 30, 14 și-au pierdut viața…

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica în Yemen în urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, scrie Mediafax. Youssef al-Hadrii, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Decizia c de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan a fost condamnata de aliati ai SUA din regiunea Golfului, precum si de inamicul regional Iran, relateaza marti Reuters, potrivit agerpres.ro.Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat…

- Arabia Saudita i-a retras cetațenia lui Hamza bin Laden, fiul fostului lider Al-Qaida Osama bin Laden, a anunțat vineri ministrul saudit de Interne intr-un comunicat publicat in gazeta oficiala, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Hamza Bin Laden este considerat unul dintre liderii principali…

- Ministrul indian de Externe, Vijay Gokhale, a declarat ca atacurile au vizat tinte din Balakot, insa nu este clar inca daca au fost efectuate in Pakistan sau in regiunea Kashmir. Oficialul indian a mai informat ca mai multi militanti au fost ucisi. Miscarea reprezinta o escaladare a ostilitatilor…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adaugat mai multe jurisdictii pe lista celor care prezinta riscuri legate de finantarea terorismului si spalarea de bani, informeaza Reuters. Pe lista figureaza acum 23 de tari si teritorii, fata de 16 anterior. Comisia Europeana precizeaza ca a adaugat state…