Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune fulger a polițiștilor locali in Complexul Studențesc, unde au existat sesizari și s-a constatat ca mai multe firme au probleme grave in ceea ce privește curațenia pubelelor de colectare a deșeurilor și modul de precolectare a resturilor. Este vorba in special de societați de alimentație publica…

- Sunt luate cat mai multe masuri impotriva celor care-și abandoneaza deșeurile pe domeniul public. Astfel de exemple de „nesimțire” sunt sancționate și cu ajutorul camerelor de supraveghere. Camerele montate in ultima perioada au surprins oameni care și-au abandonat gunoaiele pe strazi precum Snagov,…

- Scandalul gunoaielor neridicate de pe strazi a reizbucnit in județul Arad, 24 de comune ramanand cu gunoiul in strada de saptamani de zile. In acest timp, ADI SIGD inca discuta cu operatorul de salubrizare, dar aradenii au ajuns la capatul puterilor. Garda de Mediu a efectuat un control in data de 4…

- “Vrei sa nu fii amendat? Pastreaza drumul curat!” – Campanie de colectare a deșeurilor aruncate pe marginea drumurilor naționale și autostrazilor și amenzi de ... The post “Vrei sa nu fii amendat? Pastreaza drumul curat!” – Campanie de colectare a deșeurilor aruncate pe marginea drumurilor naționale…

- Clujul are un nou regulament de colectare a deseurilor care stabileste ca plata facturilor de salubritate se va face în functie de cantitatea de gunoi aruncata. “Platește pentru cât arunci” ar fi trebuit sa se implementeze înca de la 1 ianuarie 2019, dar Primaria…

- Au fost efectuate controale in mijloacele de transport in comun din Timișoara, pentru mentinerea curateniei. Angajați ai STPT vor identifica si amenda calatorii care fac mizerie in tramvaie, autobuze sau troleibuze. Calatorii care fac mizerie vor fi sanctionati cu amenzi intre 200 si 500 de lei. Toate…

- Datele Eurostat arata ca in Romania sunt 8,89 milioane de locuinte, dintre care 3,98 milioane sunt in mediul rural. Dintre acestea, 2,9 milioane au acces la o retea de canalizare, insa doar 2,2 milioane sunt bransate. Deci aproape 1,8 milioane de locuinte (in care locuieste 29,7% din populatia Romaniei)…

- Sute de controale și amenzi de circa 600 de mii de lei. Este bilanțul inspectorilor de munca dupa nici trei luni de activitate. Cele mai multe amenzi s-au dat in domeniul relațiilor de munca. In ciuda sancțiunilor usturatoare, mai sunt pa...