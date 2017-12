Stiri pe aceeasi tema

- Medicul chirurg retinut pentru mai multe infractiuni financiare, Mihai Lucan este acuzat de deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care timp de 14 ani a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului, de trafic de organe in care ar fi fost implicat chirurgul. Fost colaborator al lui Lucan si actualmente…

- Fost colaborator al lui Lucan si actualmente deputat in Parlamentul Romaniei, Emanuel Ungureanu spune ca Mihai Lucan ar fi creat o adevarata structura mafiota in jurul propriei persoane, menita sa-l protejeze. Asta in timp ce transplanturile ar fi fost facute dupa propria lista de asteptare si nu dupa…

- Acuzatii grave la adresa renumitului medic Mihai Lucan. Emanuel Ungureanu, cel care timp de 14 ani a facut mai multe plângeri penale împotriva doctorului, vorbeste despre un asa-zis trafic de organe în care ar fi fost implicat chirurgul.

- Acuzatii grave la adresa renumitului medic Mihai Lucan. Emanuel Ungureanu, cel care timp de 14 ani a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului, vorbeste despre un asa-zis trafic de organe in care ar fi fost implicat chirurgul. Fost colaborator al lui Lucan si actualmente deputat in Parlamentul…

- Procurorul Marian Delcea, care instrumenteaza dosarul profesorului Mihai Lucan ,are o buba mare la mapa profesionala. In ianuarie 1989, Delcea Marian a fost recrutat și a semnat un angajament cu Securitatea ...

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. Vlad Voiculescu i-a nominalizat pe actorul Alexandru Arsinel si pe fostul deputat Victor Socaciu. „Nu exista multi medici sau multi…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor...

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine intr-o postare pe facebook ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu, relateaza Agerpres. "Nu…

- Fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu spune ca dosarul DIICOT care ii vizeaza pe medicul Mihai Lucan si pe fiul acestuia are la baza "intr-o masura covarsitoare” doua rapoarte ale Corpului de Control facute in urma verificarilor de anul trecut, cand el era ministru. Voiculescu mai spune, citand…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- Fostul ministrul al Sanatații Vlad Voiculescu afirma ca dosarul DIICOT ce il vizeaza in principal pe chirurgul Mihai Lucan și pe fiul acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut.

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Dosarul medicului Mihai Lucan a pornit de la sesizarile lui Emanuel Ungureanu, deputat USR și fost colaborator al lui Lucan, care a fost angajat circa un an la Institut ca asistent social clinician.

- Scandalul finalului de an vine din lumea medicinei. Celebrul medic, Mihai Lucan, a fost retinut, apoi eliberat sub control judiciar din cauza unor grave nereguli. Omul care 'l-a ingropat' pe medic s-a decis sa rupa tacerea si a dezvaluit ca Lucan ar fi facut trafic de organe.Citește și: Pe…

- Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru…

- Procurorii il acuza pe medicul Mihai Lucan ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Medicul ar fi incercat sa transfere 600.000 de dolari in conturile unor apropiați. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/acuzatii-uluitoare-ale-procurorilor-la-adresa-medicului-mihai-lucan-ar-fi-incercat-sa-distruga-dovezi-si-sa-influenteze-martorii_394657.html#ixzz526RlZRbN

- Ies la iveala acuzatii extrem de grave la adresa medicului Mihai Lucan. Procurorii il acuza ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Chiar si asa, Lucan, dar si fiul sau vor fi cercetati sub control judiciar, desi procurorii au cerut arestarea preventiva. Judecatorul…

- Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce si acuzatii de mita si chiar trafic de organe.

- Dosarul medicului Lucan. Acuzatii de mita si trafic de organe Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1018/VIII/3 din 30 octombrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiPOPA MIHAI VALENTIN, deputat in Parlamentul Romaniei și președinte…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului POPA MIHAI VALENTIN, deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al Organizatiei Fagaras a unui partid politic si secretar executiv al Organizatiei…

- Perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj Foto: Arhiva. Procurorii DIICOT efectueaza perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj. De asemenea, ei perchezitioneaza si locuinta fostilor directori ai Institutului, Mihai Lucan…

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.

- Marți, în cadrul Comisiei pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților s-a dezbatut bugetul sanatații. Aratându-și în contiunuare susținerea pentru Clinica de Urologie din Cluj-Napoca, deputatul Emanuel Ungureanu a intrat într-o polemica cu senatorul UDMR Laszlo Attila,…

- Imaginile vin la un an de mandat în Parlamentul României, dupa mai multe vizite prin spitalele din România. “Mi-am început mandatul de deputat intrând în spitalele din Cluj, din tara, am fost în Bucuresti, în Mures, în Sibiu, în…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Comunicatul Parlamentului cu privire la mesajul transmis de SUA este un act fals, spune scriitorul si jurnalistul Cristian Tudor Popescu.Invitat la "Jurnalul de Seara", el a explicat ca presedintii celor doua camere din Parlament, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au savarsit uz de…

- "A fost o intalnire prieteneasca. (...) A fost o intalnire de dimineata, cu presedintele aliatilor nostri. (...) (Despre mesajul Departamentului de Stat - n.r.) o sa discutam la ora 12,00 si o sa avem o pozitie publica", a precizat Stefanescu, dupa ce a iesit din biroul presedintelui Senatului. Codrin…

- „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislatie ce ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi independenta sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declaratie de presa intitulata „Romania – propuneri ce afecteaza independenta sistemului…

- Peste 500 de liberali au protestat, luni seara, 20 noiembrie, in municipiul Baia Mare, plecand in marș pe jos din fața sediului PNL Maramureș prin centrul orașului pana in fața Prefecturii Maramureș. Inarmați cu steaguri tricolore și zeci de pancarte pe care erau scrise lozinci impotriva Guvernului,…

- Daniel Dragomir, fostul subaltern al lui Florian Coldea, a declanșat o noua serie de acuzații la adresa șefei DNA. Fostul colonei SRI a povestit pe blog-ul sau cum i-ar fi dat Laura Codruța Kovesi unei martore un Porsche Cayenne pentru un denunț. "Ieri am avut o zi plina.O denunțatoare…

- Un grup de democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american a anuntat miercuri ca va initia o procedura de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, un demers care are insa sanse reduse de succes in conditiile majoritatii republicane din Camera, informeaza Associated Press si…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Deputatul Emanuel Ungureanu (USR) continua seria acuzatilor la adresa medicului Mihai Lucan, fost manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant din Cluj. Ungureanu spune despre acesta ca ar fi dezvoltat un sistem paralel prin care pacientii erau inregistrati la stat, dar erau operati la clinica…

- Presedintele Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea Coruptiei – EurHONEST, Florin Ghiulbenghian, i-a facut plangere penala procurorului DNA, Remus Budai, susținand ca acesta in baza legaturilor din Marea Loja Masonica l-ar fi favorizat pe șeful Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru,…

- Partidul National Liberal va depune mâine o moțiune simpla împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, pe care îl acuza de „degradarea accentuata a sectorului energetic românesc”. Surse din domeniu au prezentat pentru „România libera” care sunt…

- Partidul National Liberal va depune mâine o moțiune simpla împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, pe care îl acuza de „degradarea accentuata a sectorului energetic românesc”. Surse din domeniu au prezentat pentru „România libera” care sunt…

- "Lupta impotriva coruptiei a degenerat intr-o lupta de putere a unor institutii de forta si in momentul acesta am inceput sa ne dam seama ca aceasta lupta de putere afecteaza mediul politic, mediul economic, elite intelectuale, pentru ca nu mai are nimic de-a face cu lupta impotriva coruptiei, ci cu…

- Votul de astazi, 30 octombrie, din Senat, nu este doar un vot de modificare a unei simple legi. Publicul AGERPRES trebuie sa știe ca votul celor 64 de senatori este unul impotriva Agenției, impotriva criteriilor profesionale obiective și, mai ales, este un vot pentru subordonarea politica a celei…

- Trezoreria americana a anuntat joi sanctiuni financiare impotriva a sapte responsabili si trei entitati din Coreea de Nord, denuntand abuzuri comise asupra drepturilor omului in aceasta tara, relateaza AFP."Coreea de Nord este guvernata de un regim brutal care continua sa se angajeze in abuzuri…

- Romica Parpalea, denuntatorul lui Dragnea in dosarul "Referendumul" si cel care in 20 iulie a depus o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si Liviu Dragnea, s-a aflat joi la DNA pentru a oferi detalii in legatura cu acest dosar. El a anuntat ca a depus plangeri penale atat impotriva…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, respinsa de plenul Camerei Deputatilor Motiunea simpla depusa de opozitie impotriva ministrului Sanatatii, Florian Bodog, si intitulata "PSD dauneaza grav sanatatii", a fost respinsa, miercuri, in Plenul Camerei Deputatilor cu 149 de voturi „impotriva”…