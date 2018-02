Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier politic al lui Donald Trump, Sam Nunberg, va fi interogat joi de echipa procurorului Robert Mueller, care coordoneaza investigatiile in cazul posibilelor ingerinte ale Rusiei, in alegerile prezidentiale din SUA, a informat o sursa apropiata cazului, relateaza agentia Bloomberg.

- WASHINGTON - Ginerele unui miliardar rus a admis marți ca a mințit anchetatorii despre comunicarile sale cu fostul consilier al campaniei Trump. Procurorul special Robert Mueller a anuntat punerea sub acuzare a lui Alex van der Zwaan care ar fi mintit FBI in legatura cu continutul discutiei purtate…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Un avocat membru al unui cabinet avand ca misiune sa refaca imaginea fostului presedinte ucrainean, in cooperare cu viitorul director de campanie al lui Donald Trump - Paul Manafort -, a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa in ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile americane din 2016,…

- Procurorul special Robert Mueller a extins ancheta in cazul presupuselor contacte externe ale echipei presedintelui Donald Trump, fiind verificate legaturile lui Jared Kushner, ginerele si principalul consilier prezidential, cu investitori din China, afirma surse citate de CNN.

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, vrea sa afle mai multe despre eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a ...

- FBI acuza 13 ruși de implicate in alegerile din Statele Unite și trei comanii ruse au fost numite de catre procuroul special Robert Mueller, cel care efectueaza o ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile din 2016. Intre timp, președintele Donald Trump a scris pe Twitter ca echipa sa de campanie…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut vineri de biroul procurorului special Robert Mueller. Rod Rosenstein, adjunct al…

- Treispreze rusi si trei entitati ruse, inculpati in legatura cu amestecul in alegerile din SUAJustitia americana a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic american, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC, potrivit news.ro.Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- "Daca presedintele va recurge la aceasta masura extrema, ma tem ca acest lucru va declansa o confruntare de care America nu are nevoie", a avertizat senatorul democrat Dick Durbin. Trump a declasificat un memoriu extrem de controversat si de critic la adresa FBI - in pofida avertismentelor…

- Donald Trump a declasificat nota confidentiala in care republicanul Devin Nunes denunta FBI pentru punerea sub ascultare a unui apropiat al presedintelui american luat in vizorul anchetei cu privire la implicarea rusilor in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut concedierea lui Robert Mueller, procurorul special responsabil de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, dar in cele din urma s-a razgandit, informeaza New York Times, preluat de AFP, Xinhua si dpa.Dupa…

- Potrivit cotidianului american, Donald Trump ar fi dat in iunie 2017 ordinul ca procurorul special Robert Mueller sa fie destituit, insa consilierul juridic al Casei Albe Don McGahn ar fi refuzat, insa, abia dupa ce Don McGahn ar fi amenintat ca demisioneaza, s-ar fi razgandit Donald Trump, a dezvaluit…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Intrebat de cotidian in acest sens, avocatul Casei Albe Ty Cobb a refuzat sa comenteze. Presedintele…

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP.

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca este putin probabil sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ceea ce priveste posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- Procurorul special al SUA Robert Mueller a informat Casa Alba ca intenționeaza sa-l audieze pe președintele Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legaturi dintre Rusia și echipa de campanie electorala a lui Trump. Citând „persoane familiarizate cu ancheta”,…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, l-a dat, miercuri, in judecata pe procurorul special Robert Mueller, cel care conduce investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, pe motiv ca procurorii nu au respectat legea pe durata anchetei, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca i s-a…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 va fi una corecta, insa a adaugat ca aceasta afecteaza imaginea SUA, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- Oficialitati ale FBI din investigatia privind Rusia au facut comentarii dure la adresa presedintelui Donald Trump, privind un eventual amestec al Rusiei in campania prezidentiala, numindu-l pe Trump "un idiot”. Unul dintre oficiali a spus intr-un text trimis chiar in noaptea alegerilor…

- Procurorul special care conduce ancheta privind amestecul Rusiei in prezidentialele americane din 2016, a cerut documente financiare din partea Deutsche Bank, banca lui Donald Trump, scrie agentia France Presse, citand...

- Procurorul special Robert Mueller care conduce ancheta privind presupusa implicare rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, a cerut bancii germane, Deutsche Bank, date despre conturile detinute de presedintele american Donald Trump si familia acestuia.

- Echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza cu privire la un presupus amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 l-a acuzat pe Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, ca a colaborat cu un coleg rus la redactarea unui articol de opinie despre…

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

- Unul dintre cei mai experimentati agenti ai Biroului Federal de Investigatii (FBI, politia federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje critice la adresa presedintelui Donald Trump, a fost exclus...

- Trump a facut aceste comentarii reporterilor, pe cand parasea Casa Alba. "Nicio complicitate", a raspuns Trump jurnaliștilor care l-au intrebat in legatura cu decizia fostului sau consilier de a pleda vinovat și de a coopera cu justiția. Ca parte a ințelegerii de vineri cu procuratura,…

- Michael Flynn, fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui Donald Trump, a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Trump, pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa. Procurorul special Robert Mueller l-a pus, vineri, sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, pentru ca ar…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut in vara, in mai multe randuri, unor senatori republicani de rang inalt sa puna capat anchetei Comisiei pentru Informatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv presedintelui Comisiei, dezvaluie The New York Times, citand…