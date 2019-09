In total 11 femei s-au alaturat acuzatiilor de abuz sexual si comportament indecent impotriva tenorului spaniol Placido Domingo, potrivit unei informatii publicate de agentia americana Associated Press (AP) si preluata de EFE. Una dintre femeile care il acuza pe Domingo este Angela Turner Wilson, care a cantat alaturi de tenor in opera 'Le Cid' de Jules Massene, prezentata la Opera din Washington in sezonul 1999-2000, cand Placido Domingo era director artistic al institutiei. Potrivit marturiilor cantaretei, tenorul a intrat in cabina ei inainte de spectacol si s-a dedat la mai multe atingeri…