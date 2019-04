Stiri pe aceeasi tema

- Un om de știinta din Texas, SUA, a fost numit "nebun", pentru ca a susținut ca sistemul imunitar ar putea lupta impotriva cancerului. Apoi a caștigat Premiul Nobel, pentru aceeași idee. Este vorba despre James P. Allison, sau Jim cum ii spun apropiații, pentru care cancerul a fost o tristețe recurenta.…

- Medicina personalizata – cea care ii asigura fiecarui pacient tratamentul potrivit pentru el, unic, pe comanda – este in acest moment cel mai mare vis al cercetatorilor in domeniul cancerului, potrivit csid. Si este un vis cat se poate de ...

- In perioada 14 – 16 martie 2019, se desfasoara la IASI, cea de-a IX-a editie a Congresului Național al Societații Romane de Coloproctologie . Cercetarea, mediul academic, proiectele institutionale, eforturile umane, toate au un scop comun: o viata mai buna pentru membrii comunitatii. Prin aceasta intelegere…

- Incepand de joi, 7 martie 2019, galațenii se vor bucura de o noua Clinica Dentara Premium – Unident Center – a doua clinica dentara cu tradiție, dupa cea fondata in anul 2001 in Tulcea, de catre Dr. Petronela Luca. In cadrul clinicii dentare Unident Center Galați, se asigura servicii de medicina dentara…

- "Credem ca vom oferi intr-un an un tratament complet pentru cancer", a spus Dan Aridor, despre un nou tratament dezvoltat de compania sa, Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi), care a fost fondata in anul 2000 in incubatorul ITEK din Parcul stiintific Weizmann. Reprezentantii acestei…

- Un grup de cercetatori din Israel a anunțat ca ar fi gasit tratamentul prin care se va vindeca cancerul. Medicul israelian Dan Aridor susține ca tratamentul va putea sa fie accesibil pentru cei mai multi bolnavi deoarece costurile sunt mult mai mici decat tratamentele practicate in acest moment.

- CHIȘINAU, 23 ian – Sputnik. Fiecare mușchi de pe corpul uman are o legatura directa cu un organ intern, iar atunci când mușchiul este slabit sau imobilizat pot aparea probleme grave de sanatate. De aceste disfuncții se ocupa kinetoterapia. În ultima perioada, tot mai mulți…

