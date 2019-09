Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Mihai Mitoseru si Noemi s-au despartit i-a socat pe toti cei care ii cunosteau. Cei doi pareau ca sunt cuplul perfect si ca totul le merge din plin. Ba chiar erau admirati pentru dragostea puternica care i-a unit in toti acesti ani.

- Mihai Mitoseru a anuntat recent pe contul sau de socializare ca a ales sa puna punct mariajului cu Noemi, sotia sa. Cei doi au fost impreuna timp de 13 ani. In ultimele poze postate, cei doi par a fi foarte fericiti.

- O veste absolut uimitoare a lovit, astazi, showbizul romanesc. Mihai Mitoseru si sotia sa, Noemi, au decis sa se separe, dupa o relatie de 13 ani. Vestea trista a fost data chiar de Mihai Mitoseru pe retelele sociale.

- Canabisul a inceput sa fie tot mai mult folosit in lumea cosmeticelor, devenind ingredientul preferat al unor celebritati pentru proprietatile sale benefice pentru piele si mai ales pentru formula sa anti-age, fiind preferat chiar si de celebra cantareata si actrita mexicana Thalia, relateaza online…

- CUPLUL PERFECT… Folclorul romanesc se dovedeste mereu un „organism viu”, aducand noi note de prospetime, in viata noastra spirituala. Noutatea se manifesta prin repertoriu, dar mai ales prin interpretare, prin purtatorii si promotorii creatiei populare. Mereu avem bucuria sa semnalam noi interpreti,…

- Leul devine zodia vedeta a horoscopului in perioada 23 iulie – 22 august. Acest nativ s-a nascut sa domine si sa influențeze, sa joace mereu rolul principal in prestigioase piese de teatru pe scena vietii. Afla cu cine se poate cupla Leul in luna august.

- Dunarea Calarasi a ramas fara antrenor. Clubul a anuntat pe pagina de Facebook ca a reziliat întelegerea cu Dan Alexa, omul care a condus echipa pe durata întregului sezon 2018/2019, transmite Mediafax.Cel mai probabil, decizia a fost luata ca urmare a pozitiei din clasament, care…