- Dupa moartea fulgeratoare a lui Edith Gonzalez, o alta vedeta a pierdut lupta cu cancerul și s-a stins din viața. Este vorba despre Beth Chapman, cunoscuta pentru participarea in diverse reality show-uri.

- Biblioteca Judeean &bdquoPanait Istrati Brila organizeaz mari 28 mai ora 16.30 evenimentul Eu tu noi i cancerul &ndashworkshop gratuit susinut de Raluca Panait psiholog. Programul Eu tu noi i cancerul a început în 2015 i presupune crearea unor grupuri suport pentru persoanele diagnosticate...

- "Am vazut raspunsul dat de domnul presedinte, un raspuns care arata ca s-a referit doar la oportunitate, oportunitatea apartine primului-ministru, ma asteptam sa fie probleme de legalitate pentru ca asa trebuia sa arate motivarea. Vom avea o sedinta a Comitetului Executiv si vom lua decizii in ceea…

- ​Google sustine ca a reusit sa dezvolte tehnologia care foloseste inteligenta artificiala (AI) capabila sa depisteze cancerul pulmonar cu mult timp înainte ca medicii sa poata vedea boala, ceea ce ar duce la cresterea semnificativa a ratei de supravietuire la acest tip de cancer.Citeste continuarea…

- A murit Jacqui Saburido! Femeia in varsta de 40 de ani devenise simbolul riscurilor la care ne expune condusul sub influenta alcoolului. La varsta de 20 de ani, Jacqui Saburido, a suferit un accident grav, in urma caruia a fost desfigurata.

- Viața este o serie de incercari pentru care nu primim instrucțiuni de folosire. Așa ca fiecare se descurca cum poate. Și invața cat mai mult astfel incat la urmatoarea piedica sa nu se mai prabușeasca.

- Cainii sunt capabili sa detecteze cancerul cu ajutorul mirosului, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea unor noi metode de depistare a tumorilor, accesibile si neinvazive, conform unui studiu citat luni de Xinhua. O echipa de oameni de stiinta a demonstrat ca exemplarele canine isi pot utiliza simtul…

- "Cancerul a lucrat pe tacute, fara ca el sa aiba habar. Cand medicii i-au spus ca este bolnav George a fost sigur ca se face bine", este declarația plina de durere a prietenului unui tanar de doar 21 de ani, din județul Buzau, care a murit la scurt timp dupa ce a fost diagnosticat cu boala nemiloasa.…