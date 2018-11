Relatiile comerciale, tehnologice si interumane dintre Marea Britanie si Romania sunt garantii suplimentare ale unei coexistente pasnice, a declarat ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, in deschiderea conferintei "Apararea si securitatea Europei si in zona Marii Negre - Marea Britanie, Romania si BREXIT". "Cu 100 de ani in urma, s-a incheiat un razboi teribil, din a carui cenusa s-au nascut noi natiuni. In aceasta parte a Europei, popoarele vorbitoare de limba romana aflate sub trei imperii diferite s-au reunit pentru prima data in istoria moderna. Romania, ca atare, si-a luat locul in familia…