Noble, despre noua propunere a Marii Britanii: Are o şansă bună…

Noua propunere de acord privind frontiera irlandeza transmisa de premierul britanic, Boris Johnson, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "este un pas mare" si are o sansa sa fie aprobata de Bruxelles si de Parlamentul din Regatul Unit, a declarat, miercuri, ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble.



"Este un pas mare (...) Daca Comisia are vointa politica si incurajarea din partea statelor membre de a continua negocierile foarte-foarte repede, acum, pe un numar mic de teme, in mare pe baza draftului, atunci un acord ce poate fi sustinut de Consiliul European…