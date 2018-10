„Ambii laureati au o contributie esentiala la concentrarea atentiei asupra crimelor de razboi si asupra combaterii acestora'', se arata in explicatia deciziei Comitetului Nobel norvegian.

Denis Mukwege, medic ginecolog care trateaza victimele violentei sexuale in RD Congo, conduce spitalul Panzi din orasul Bukavu, din estul tarii. Deschisa in 1999, clinica trateaza mii de femei in fiecare an, dintre care multe au nevoie de interventii chirurgicale in urma violentelor sexuale. Nadia Murad militeaza pentru drepturile minoritatii yazidi din Irak si pentru drepturile femeilor si ale refugiatilor…