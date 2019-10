Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Cartarescu ajunge in partea superioara a listei candidaților puși in discuție pentru Premiul Nobel pentru Literatura arata Alex Shephard, jurnalistul platformei New Republic in analiza pe care o dedica distincțiilor anunțate joi de Academia Suedeza, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție!…

- Academia Suedeza a anuntat castigatorii Premiului Nobel pentru Fizica. Premiul in valoare de 900 de mii de dolari americani este impartit de James Peebles pentru descoperiri teoretice in cosmologia fizica.

- Premiile Nobel 2018 pentru Medicina sau Fiziologie, Fizica, Chimie, Literatura, Pace si Economie vor fi acordate, incepand de luni, la Stockholm si Oslo, potrivit nobelprize.org, citeaza adevarul.ro.

- Academia Suedeza va anunta joi laureatii pentru 2018 si 2019 ai premiului Nobel pentru Literatura. Scriitorul rus Mihail Siskin, vazut ca unul dintre favoriti, a declarat sambata seara, la Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi, ca aceasta distinctie este „o maladie a literaturii universale”…

- Academia Suedeza va anunta joi laureatii pentru 2018 si 2019 ai premiului Nobel pentru Literatura. Scriitorul rus Mihail Siskin, vazut ca unul dintre favoriti, a declarat sambata seara, la Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi, ca aceasta distinctie este „o maladie a literaturii…

- Mats Malm, purtatorul de cuvant al Academiei Suedeze, institutia care decerneaza premiul Nobel pentru literatura, s-a declarat increzator ca laureatii din 2018 si din 2019 ai acestui prestigios trofeu literar, ale caror nume vor fi anuntate impreuna saptamana viitoare, vor fi priviti in conditii…