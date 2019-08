Noaptea si cutremurul in Romania. Ce magnitudine a avut cel din aceasta noapte

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 3.0 grade a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 03.37. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.53 N ; 26.43 E, la 125 km N de Bucuresti, 53 km NV de Buzau si 5 km N de Gura Teghii.Este cel de al cincilea cutremur inregistrat, in zona Vrancea, in numai cateva zile.UPDATE.La…

- Mega Image a deschis in prima parte a anului 33 de magazine atat pe piete in care compania este deja prezenta, cat si in noi teritorii din tara, iar in a doua jumatate a anului va continua strategia de expansiune in acelasi ritm, au declarat reprezentantii companiei. "Am început acest an în…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.37, in județul Buzau, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora…

- ECHIPELE INSCRISE LA PROSPORT – GIVOVA CUP GRUPELE 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ȘI 2013 LOCURI LIMITATE! TELEFON: 0754.929.159 Cupa Prosport, competiție de tradiție in fotbalul juvenil din Romania, va așteapta la Focșani ! De anul acesta, avem langa noi și un partener tehnic: Givova prin firma…

- Doua cutremure de magnitudine ML 2.6 au fost inregistrate in Romania judetul Vrancea, la 00.18, primul si la 00.42 al doilea. Primul a avut loc la 122 kilometri adancime, cel de al doilea la 105 kilometrei adancime. Ambele au fost localizate, aproximativ la 139 km N de Bucuresti, 52 km V de Focsani…

- Un cutremur cu o magnitudine de 3.2 pe scara Richter a avut loc astazi, la ora 12.55, in Romania, la o adancime de 130 de kilometri. Seismul s a produs la o distanta de 121 kilometri de Bucuresti, 56 kilometri de Buzau si 7 kilometri de comuna Gura Teghii din judetul Constanta. ...

- Un seism cu magnitudinea 4.2 grade a avut loc, in judetul Vrancea, la 22.23, la 120 de kilometri adancime. Este cel de al doilea ca marime din acest an dupa cel din 9 ianuarie de magnitudine 4.4.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.73 N ; 26.69 E, la 151 km N de Bucuresti, 39 km V de Focsani…