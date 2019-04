Noaptea Muzeelor 2019. Când va avea loc Noaptea Muzeelor 2019, unul dintre cele mai așteptate evenimentele ale anului, se apropie. Aproximativ 150 de muzee și alte instituții culturale iși vor deschide porțile in București și in țara. Seria de evenimente ce poarta numele Noaptea Muzeelor este așteptata cu interes an de an, nu doar in Romania, ci și la nivel internațional. Pentru cea de-a 15-a ediție ce va avea loc in 2019, iși vor deschide porțile pana noaptea tarziu 50 de muzee și spații pentru expoziții, precum și alte entitați culturale din București, alaturi de 100 de muzee si entitati culturale diverse din 32 de judete ale țarii,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

