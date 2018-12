Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina a intrat in febra partidei cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00 (TVR), decisiva pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Atmosfera este foarte buna in tabara tricolora, dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania...

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a invins, luni, in grupa D, a Romaniei, reprezentativa Cehiei, cu scorul de 31-17 (20-10), si a obtinut primele doua puncte in competitie. Romania, cu 4, s-a calificat in grupa principala 2, iar miercuri va evolua chiar in compania Norvegiei,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, 31-28 (17-11) cu Cehia, sambata seara, la Brest, in Grupa D a competitiei. Tricolorele au reusit sa isi ia revansa dupa ce echipa Cehiei a eliminat Romania…

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a pierdut sambata, primul meci din grupa D, cu reprezentativa Germaniei, scor 32-33 (16-15). Romania joaca, de Ziua Nationala, de la ora 19.00, cu Cehia, informeaza News.ro.Sambata se disputa primele partide in grupele C si D la Campionatul…

- "Este foarte trist. Este probabil o accidentare grava, dar va trebui sa asteptam pana vom vedea despre ce este vorba. Dezavantajul sportului nostru sunt aceste situatii. Pentru noi si pentru Amanda trebuie sa incercam sa luptam", a declarat selectionerul Norvegiei, Thorir Hergeirsson. Daca…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat componenta loturilor A si B ale Romaniei pentru Trofeul Carpati, programat in 23-24 noiembrie, in Sala Polivalenta din Capitala. Poate cu una-doua exceptii, jucatoarele convocate la lotul A vor merge si la Campionatul European din Franta, din 29 noiembrie, informeaza…

- Federatia europeana de handbal a dat publicitatii loturile largite de 28 jucatoare ale echipelor participante la Campionatul European 2018 din Franta 29 noiembrie 16 decembrie , inclusiv cel al Romaniei, cu mentiunea ca doar jucatoarele din aceste liste pot fi selectionate pentru competitia continentala,…

