Romania participa pentru a patra oara la evenimentul Noaptea ideilor, iar, anul acesta, pe 31 ianuarie, vor avea loc, sub genericul "Fata in fata cu prezentul", zece evenimente, in patru orase, Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Institutul Francez.