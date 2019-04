Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost intrebata despre posibilitatea de a se casatori din nou. Vedeta a raspuns imediat. Bianca Dragușanu a fost casatorita cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, iar in prezent formeaza un cuplu cu Alex Bodi. Vedeta a fost intrebata despre posibilitatea de a se casatori din…

- Romania trece, in aceasta noapte, la ora de vara. Vezi cum trebuie sa potrivesti ceasul Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminica va fi cea mai scurta zidin acest an. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana…

- Bianca Dragușanu s-a reintors in Romania dupa vacanța petrecuta alaturi de Alex Bodi in Hong Kong. Afaceristul a mai ramas acolo pentru a se ocupa de mai multe afaceri, timp de cateva zile.

- Incredibil, dar adevarat! Claudia Pavel, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, a confundat mall-ul cu muzeul! In urma cu cateva zile, vedeta a fost protagonista unor momente uluitoare.

- Catalin Botezatu a rabufnit dupa ce a auzit ca Bianca Dragusanu ar fi fost agresata de fostul ei iubit, Alex Bodi. Bianca Dragusanu, INVINETITA de fostul iubit. Cum arata vedeta dupa ce a fost AGRESATA FIZIC de Alex Bodi FOTO "Mai, eu nu stiu ce naiba se intampla in societatea asta!…

- Cursa de pe Drumul Elefantului a fost mult mai complicata decat se asteptau, iar surprizele au fost pe masura. Asa a ajuns Bianca Dragusanu sa mearga intr-o remorca plina cu nuci de cocos sau prin ploaie, intr-o remorca descoperita. "Ultima oara am mers cu un Bentley", declara vedeta in timp…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi nu inceteaza sa ne uimeasca. Dupa ce au devenit parintii spirituali ai unei minunate fetite si dupa ce s-au mutat impreuna, cei doi amorezi au mai facut un gest total neasteptat.