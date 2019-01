Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni au petrecut Revelionul in strada in Bucuresti, iar cea mai mare aglomeratie a fost in cluburile din Centrul Vechi. Ca sa atraga clientii, proprietarii barurilor au angajat animatoare, care au atras privirile tuturor. Si din bar, si de pe strada. Au fost aproape 60.000 de oameni…

- Mii de valceni au petrecut in strada Revelionul 2019. Administratiile locale au organizat in Valcea, ca in toata tara, evenimente dedicate care au culminat cu cel mai asteptat moment - nelipsitele focuri de artificii.

- Romania TV a pregatit un program special de Revelion, cu zeci de invitati. De fapt, invitatii pe care ii vedeti de obicei in studiou - politicieni, analisti, jurnalisti - se prezinta in aceasta noapte intr-o postura ceva mai lejera: s-au transformat toti in interpreti de muzica si dansatori.…

- Sute de persoane s-au asezat la coada din timpul noptii pentru a prinde un bilet la petrecerea de Revelion organizata de Primaria din Galati. Oamenii au indurat frigul patrunzator, plimbandu-se toata noaptea prin fata casieriei Teatrului Muzical „Nae Leonard”, unde s-au vandut biletele.

- Noaptea dintre ani reprezinta un prilej bun pentru a etala una dintre acele rochii de ocazie la care doar visezi in timpul anului. Rochii de ocazie din catifea Catifeaua se numara printre cele mai iubite materiale ale sezonului rece, asa ca nu vei da gres daca vei decide sa investesti intr-o rochie…

- Pentru ca Revelionul sa fie unul memorabil, designerii autohtoni au pregatit ținute speciale pentru doamnele care vor sa fie in pas cu moda. Patru branduri din tara si-au prezentat cele mai originale colectii in cadrul unui eveniment care a avut loc aseara in Capitala.

- In doar cateva saptamani, ne incheiem socotelie cu 2018 și intram cu sufletele deschise in noul an. Tradiția spune ca dupa cum ne petrecem Revelionul, asa ne va fi tot anul. Prin urmare, ar trebui sa ne gandim din timp unde, cu cine și cum ne vom lua ramas bun de la 2018. Daca inca […]