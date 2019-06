Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța ca a obținut sprijinul organizației PSD Sector 1 și va candida la Congresul PSD din 29 iunie pentru funcția de secretar general. El fusese schimbat din aceasta funcție de Viorica Dancila, in primul Comitet Executiv, dupa alegerile europarlamentare.…

- Socrul mic, Niculae Badalau a dat o petrecere de pomina pentru Sabina Ioana si Razvan-Alexandru Marica la un local de fite. La eveniment au participat Paul Stanescu, Marian Oprisan, Petre Daea si premierul Viorica Dancila. Nu a lipsit nici Codrin Stefanescu, care a venit insotit de noua sa iuibita.…

- La ședința comitetului național al PSD, Paul Stanescu și-a anunțat colegii ca demisioneaza din funcția de președinte executiv interimar al PSD. Decizia vine in contextul in care acesta a spus ca nu trebuie convocat un congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile…

- Intrebat fiind cum catalogheaza plecarea lui Varujan Vosganian din timpul Conferintei Judetene a PSD Iasi, unde se afla in calitate de invitat, Maricel Popa a raspuns initial ca acesta l-a anuntat in prealabil ca va pleca mai devreme. "In paralel cu evenimentul PSD se desfasura in oras pelerinajul…