Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 la Piatra Neamț Zeci de copii și tineri de la școlile și liceele din municipiul Piatra Neamț și de la Școala Gimnaziala „Vasile Mitru” Tașca și-au aratat pasiunea pentru știința la Noaptea Cercetatorilor Europeni 2019. Platoul Curții Domnești din Piatra Neamț s-a transformat in seara de vineri, 27 septembrie, intr-un laborator in aer liber pentru elevii care s-au intrecut in demonstrații ale celor mai reușite experimente fizice, chimice, de transpunere in micro a unor fenomene naturale din viața de zi cu zi. Alaturi de micii cercetatori, au participat elevii Clubului de Robotica de la Colegiul Național de Informatica… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

