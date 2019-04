''Noaptea cărţilor deschise'', marţi şi miercuri; şoferii, sfătuiţi să circule cu prudenţă Evenimentul cultural ''Noaptea cartilor deschise'', constand in proiectii video si vizitarea monumentului Arcul de Triumf, va avea loc marti si miercuri, intre orele 19,00 - 23,00, iar soferii sunt sfatuiti sa circule cu prudenta in preajma grupurilor de pietoni si sa respecte semnalele si indicatiile politistilor rutieri.



"Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate traversarii, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

