Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins cu 2-1 Israelul, intr-un meci amical disputat in Netanya. Dupa o ora de joc urat, defensiv, Romania a aratat ca poate juca fotbal dupa ce pe teren au intrat Nicolae Stanciu si Alexandru Mitrita. Primul a restabilit egalitatea printr-un sut de efect…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins cu 2-1 Israelul, intr-un meci amical disputat in Netanya. Dupa o ora de joc urat, defensiv, Romania a aratat ca poate juca fotbal dupa ce pe teren au intrat Nicolae Stanciu si Alexandru Mitrita. Primul a restabilit egalitatea printr-un sut de efect…

- Agnieszka Radwanska a eliminat-o pe Simona Halep in turneul de la Miami, dupa ce a invins-o cu 3-6, 6-2, 6-3 intr-un meci din cadrul turului 3. Pentru jucatoarea din Polonia este o zi speciala, in conditiile in care a reusit sa invinga din nou un lider mondial, dupa fix 6 ani de zile. In…

- Costel Galca participa la Ploiesti la turneul "Legenda Lupilor", organizat pentru a marca retragerea lui Daniel Chirita. Aici a discutat si despre alagerile FRF, programate la data de 18 aprilie, dar si despre fosta sa echipa, FCSB. "Am fost cu Ionut (n.red. - Lupescu) prin tara…

- In aceste saptamani, Ionut Negoita ar fi negociat pentru cedarea clubului Dinamo catre un alt investitor, un nume vehiculat fiind cel al patronului lui Dynamo Kiev, Ihor Surkis, un om de afaceri potent financiar. Gigi Becali a fost invitat sa discute despre posibilitatea ca Dinamo sa devina…

- Halep nu a jucat cel mai bun tenis contra lui Oceane Dodin, la Miami (3-6, 6-3, 7-5), insa observam o schimbare in bine fata de ceea ce am vazut saptamana trecuta in meciul cu Osaka, in care Simona a fost pulverizata in semifinalele de la Indian Wells. Halep nu a mai riscat, dar a castigat…

- Gigi Becali a infirmat ca ar fi vorbit cu Mircea Rednic pentru a-l convinge sa accepte postul de antrenor la FCSB, dupa ce Nicolae Dica ar fi cazut in dizgratie. Informatiile aparute astazi au sustinut ca Becali l-ar fi dat afara pe Dica, la finalul sezonului, indiferent de locul pe care-l va ocupa…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, s-a declarat impresionat de succesul obtinut de reprezentativa under 19 a Romaniei, scor 4-0, contra Serbiei si l-a remarcat pe fundasul formatiei CS Universitatea Craiova, Vladimir Screciu. "Nu mi-e frica sa aduc jucatori care confirma…

- Simona Halep a aratat precum o razboinica joi seara, la debutul in turneul Premier Mandatory de la Miami. Romanca a fost pusa la grea incercare de Oceane Dodin (Franta, 98 WTA), insa liderul mondial a razbit pana la urma cu 3-6, 6-3, 7-5 si datorita acestui punct memorabil. Halep s-a agatat…

- Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, a vorbit la ProSport LIVE si de soarta Universitatii Craiova, echipa ce apartinea lui Adrian Mititelu si a fost dezafiliata. "Regret foarte mult ca Universitatea Craiova a incaput pe mainile unor borfasi. Eu stiu in ce sistem s-a jucat...in…

- Ionel Danciulescu a devenit numarul doi in clubul Dinamo, dupa ce a fost promovat de Ionut Negoita, astfel ca rolul jucat de fostul atacant va fi unul mult mai important. Danciu a fost numit, miercuri, in functia de director general al clubului Dinamo Bucuresti, functie pe care a mai ocupat-o in…

- Ultimul episod de indisciplina de la FCSB s-a consumat la partida cu CFR Cluj, din Gruia, atunci cand Denis Alibec a rabufnit la adresa lui Nicolae Dica dupa ce a fost schimbat cu Gnohere, pe finalul partidei. Atacantul i-a cerut socoteala antrenorului, iar Dica a parut stanjenit de situatie inclusiv…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- Intrebat daca Florian Coldea a confirmat si el participarea lui Liviu Dragnea la evenimentele SRI, Claudiu Manda a replicat: “O sa abordam acest subiect”. De asemenea, presedintele comisiei SRI a spus ca subiectul legat de evenimentele SRI a fost discutat si cu George Maior, si cu Horia Georgescu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Romania TV, ca el a decis ca prietena sa, Irina Tanase, sa ii fie alaturi la Congres si ca i-a fost drag ca l-a insotit. De asemenea, el a spus ca inca nu a cerut-o in casatorie, iar inelul pe care aceasta al purta nu este unul de logodna, ci…

- "Inainte sa merg la acea intalnire, i-am spus domnului Tariceanu și am convenit ca nu va fi nici o problema. De atunci nu ne-am mai vazut și nici nu am mai vorbit nici la telefon. A zis ca vrea sa colaboram, dar și eu și doamna premier i-am spus ca trebuie sa fie o dorința de colaborare reciproca…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan considera ca pana la alegeri, PSD se va face de ras prin managementul defectuos al lui Dragnea și implicit, prin intermediul oamenilor promovați de catre acesta. In plus, Ivan a declarat ca disidenții din partid vor continua sa-și consolideze poziția. „Avem…

- "Toate aceste decizii le-am luat considerandu-ma nevinovat si pentru ca asa mi s-a parut normal, firesc, corect pentru orice democratie, orice tara si societate in care exista domnia legii. Am facut lucrul acesta pentru ca eu consider ca nimeni nu este mai presus de lege, asa cum spune Constitutia,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a devoalat joi seara despre temele pe care le-a abordat la intalnirea cu Frans Timmermans. Președintele PSD a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- George Maior confirma participarea lui Dragnea, Kovesi si Ponta la petrecerile SRI Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- In calitate de deputat USR, condamn ferm decizia politica luata de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Am putut citi printre randurile raportului domnului ministrul Toader ca procurorul sef se face vinovata de neascultare fata de…

- 'De aproximativ un an de zile, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava, motiv pentru care este foarte activa pe retelele…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a anuntat, vineri, intr o conferinta de presa sustinuta la sediul MTS, ca se retrage din Guvern, scrie Romania TV.Marius Dunca a anuntat ca a luat aceasta decizie dupa ce s a consultat cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Va anunt acum, aici, ca o sa…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Fericire mare în cuplul Keo-Misty. Iubita artistului a nascut o fetita în a treia zi de Craciun, dar cei doi parinti au preferat sa țina totul secret, așa cum de altfel a decurs toata sarcina.

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…