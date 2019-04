Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși pescari din Cluj-Napoca, Mureș, Timișoara sau Oradea, dar și diverse personalitați sau oameni simpli și-au anunțat implicarea în aceasta cauza. Acțiunea a fost organizata de Horea Petrehus și Mihai Vasilescu. Nevoia acestei mobilizari a fost datorata faptului ca se intenționeaza…

- Conceptul de evenimente care poarta numele de „cancel_aria“, inițiat de promotorii festivalului ElectroRuga, ER Wicked , are parte de un nou episod in școala din satul Buzad, aflat la poalele Dealurilor Lipovei, la aproximativ 50 de kilometri de Timișoara. Dupa cateva seri de succes, amatorii de muzica…

- Numeroși artiști din toata Romania se aduna la Timișoara, peste o luna, pentru a aduce un omagiu lui Vasile Mardare. „Un om frumos s-a ascuns intr-un orizont, de aproape un an. Cu inima cu tot, cu zambet cu tot. A lasat cantece, semnul sufletul sau cu praf de stele. Un amurg stralucitor, ca un semn…

- Cu mult zgomot si sunet de trambite, primarul Nicolae Robu a lansat, in urma cu vreo doua saptamani, in Japonia fiind, o noua campanie. Cu mult entuziasm i-a spus „Timisoara curata” si abordeaza, dupa cum ii spune si numele, salubrizarea orasului. Oras care de vreo cinci luni, si nu din vina timisorenilor,…

- In prima etapa, imediat dupa lansare, proprietarii de masini care vor sa isi listeze masina pe platforma, o vor putea face pe www.perpetoo.com, urmand ca, ulterior, serviciul sa devina disponibil si pentru cei care vor sa inchirieze masini. Serviciul va fi disponibil in prima faza in Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Romania a avut intarzieri mari in dezvoltare exact pentru ca a dus lipsa de securitate, fiind la intalnirea a trei mari imperii, iar aceasta a afectat decisiv istoria, a spus Basescu. „Am venit cu placere la voi, sunteți studenți de profil. Legat de Uniunea Europeana, cred ca nu are…

- Peste 2.000 de cereri de inscriere in clasa pregatitoare au fost depuse deja in Timiș, dupa numai trei zile de la startul acestei etape. In cel mai vestic județ al țarii sunt disponibile peste 6.000 de locuri in clasa zero.

- Fumator sau nu, toți știm ca riscurile „trasului din țigara” sunt mari, aduc bolile mai rapid și le „intrețin”. Fumatul „de tip nou”, țigari electronice? Doctorul pneumolog Cristian Oancea, coordonatorul Compartimentului de Recuperare Medicala Respiratorie și director medical al Spitalului…