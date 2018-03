Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a învins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, în mansa secunda a optimilor competitiei.

- Manifestantii care au marsaluit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere formarea unui nou guvern regional care sa reia eforturile de separarea a Cataloniei de Spania, in pofida opozitiei Madridului si obstacolelor de ordin legal, informeaza site-ul postului France 24.

- Spania a serbat evenimentul printr-o greva generala "feminina"O greva generala a femeilor, un eveniment fara precedent in aceasta tara, a constat in organizarea unor pichete de greva in fata marilor magazine, perturbarea transporturilor si absenta prezentatoarelor vedeta din mass-media.…

- Finantatorul echipei FCSB, George Becali, a tinut sa se distanteze de afirmatiile facute de Helmuth Duckadam in spatiul public, dupa ce directorul de imagine al vicecampioanei a criticat evolutiile avute de jucatorii transferati de la FC Viitorul. "Cu tot respectul pentru Duckadam, este…

- ASUS a dezvaluit la Barcelona noua generație de telefoane Zenfone 5, cu inteligența artificiala. Ramele s-au subțiat, puterea a crescut iar camerele au devenit smart și respectiv, mai multe. Unul dintre modele...

- Optimile Ligii Campionilor reprezinta un „blestem“ pentru Paris Saint-Germain! Anul trecut, echipa construita cu petrodolarii din Qatar s-a oprit in aceasta faza, desi castigase turul cu Barcelona cu un neverosimil 4-0. Returul de pe „Nou Camp“ s-a terminat insa 6-1 pentru catalani, ultimele trei goluri…

- ASUS a dezvaluit noua serie ZenFone 5 in cadrul unui eveniment special gazduit la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z si ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, care dispun de ecrane din margine in margine cu un raport ecran/carcasa de 90%, intr-un corp compact, comparabil ca…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Ghinion pentru dublul campion mondial din Formula 1, Fernando Alonso. Spaniolul si-a facut praf noul bolid in timpul primelor teste de la Barcelona. dinaintea startului sezonului Marelui Circ."Sunt mulțumit de bolidul pe care l-am condus. Nu au fost probleme mari.

- Fernando Alonso a ieșit in decor la numai 6 tururi dupa startul testelor de la Barcelona dupa ce un pneu s-a desprins de monopost. Pilotul echipei McLaren a parcurs in total doar 10 tururi pana la pauza de pranz.

- Managerul "cetațenilor" e anchetat de federația engleza, pentru fundița galbena purtata la meciuri ca susținere a separatiștilor catalani. Poliția din Barcelona suspecta ca-l ascunde pe Puigdemont. Guardiola n-are numai grija primului meci pentru trofeu din acest sezon, ciocnirea cu Arsenal din Cupa…

- Sergi Roberto, 26 de ani, și-a prelungit joi contractul cu Barcelona și a vorbit pentru jurnaliștii spanioli despre Pep Guardiola și Luis Enrique, dar și despre șansele pe care le mai are PSG dupa ce a pierdut meciul tur de pe "Santiago Bernabeu" cu 1-3. Spaniolul va ramane pe Camp Nou pana in 2022…

- Thibaut Courtois (25 de ani) a vorbit despre viitoarea sa destinație la finalul egalului din Liga Campionilor, Chelsea - Barcelona, 1-1. "Cred ca am fi putut caștiga, dar o eroare in defensiva ne-a costat. Barcelona a avut posesia, dar marile ratari ne-au aparținut noua. Da, ne-am aparat supranumeric,…

- Rivali doar pe gazon! Fotbalistii echipei Chelsea, Cesc Fabregas si Pedro Rodriguez, vor sa savureze un ceai londonez cu fostii lor colegi de la FC Barcelona.Jucatorii spanioli vor intalni "catalanii" in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

- Patru tineri din Timis care vindeau droguri in cluburile din vestul tarii,A dar mai ales in Timisoara, au fost prinsi de politistii de la Crima Organizata dinA Arad, in timp ce comercializau mai multe tipuri de Ecstasy, dar si canabis. DrogurileA erau aduse in tara, din Olanda,A chiar de catre unul…

- Interviu cu Tudor Casapu despre performanțele și necesitațile halterofililor / Activitatea de halterofil a început-o la vârsta de 16 ani, în 1979, la un an dupa ce a devenit elev la Școala Internat nr.1 (cu studiu aprofundat al matematicii) din Chișinau. Deși anterior…

- FC Barcelona intalnește azi, pe teren propriu, pe Getafe, formație aflata pe un trend ascendent, avand 4 meciuri fara infrangere. Partida va incepe la 17:15, in direct la TV Digi 4 și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT Catalanii n-au pierdut niciun meci in acest sezon, avand doar 4 remize in 22…

- „Impreuna cu primarul municipiului Reșița, domnul Ioan Popa, astazi, am primit vizita reprezentanților companiei germane Rheinmetall Group, la sediul Palatului Administrativ. Discuțiile purtate cu delegația condusa de domnul Martin Rill s-au axat pe oportunitațile de investiții la S.C. Arsenal…

- Cat despre investitorii spanioli, decoamdata se stie doar ca vor sa reloce o fabrica din Barcelona aici la Resita, fiind adusi de consului Spaniei la Timisoara. Cine l-a adus pe consulul Spaniei la Resita? Directorul BCR, Claudiu Dolot, care este un bun prieten al Excelentei Sale, Jose Miguel…

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Serban a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e singura data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Inainte de a deveni cunoscuta drept cantareața…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- A murit arbitrul ungur Karoly Palotai. Acesta a ”fluierat” un meci de legenda al Romaniei. Marele arbitru maghiar a incetat din viața ieri, la varsta de 82 de ani. Acesta a fost un fotbalist cunoscut, care a facut parte din naționala Ungariei care a cucerit medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la…

- In saloanele Spitalului de Boli Infectioase din Timisioara, pacientii au mai multe sanse sa se imbolnaveasca decat sa se faca bine. Este opinia unui pacient revoltat care a postat pe un cont de socializare imagini cu mobilierul vechi, saltele si lenjerii murdare si peretii...

- O veste buna pentru cei care iubesc Timișoara și poveștile ei. Dupa ani de așteptare și schele uitate, Sinagoga din Cetate va fi renovata. Inceputul lui februarie a adus semnarea contractului pentru prima faza a lucrarii.

- In ultimul trimestru al anului trecut, in orașul de pe Bega nu au fost inregistrate creșteri uriașe ale prețurilor apartamentelor. Potrivit unei analize realizate de un portal de specialitate, capitala Banatului a inregistrat, in ultimele trei luni din 2017, cel mai redus avans al prețurilor dintre…

- Bolidul de lux care a fost furat saptamana trecuta din fața casei unui om de afaceri din Lugoj, a fost gasit ieri, nu departe de Timișoara. Maserati-ul care costa aproximativ 80.000 de euro a ars ca o torța, in doar cateva minute, la marginea localitatii timisene Pischia, potrivit lugojinfo.ro. Aflat…

- In cursul acestui an, se vor mari tarifele la caldura furnizata de Termoficare, ca urmare a eliminarii subvenției pe care o acorda municipalitatea. De la 1 aprilie, Consiliul Local Pitesti nu va mai achita subvenția catre SC Termo Calor Confort SA, deoarece aceasta este considerata ajutor de stat și…

- Benfica Lisabona – Steaua, in Cupa Challenge la volei masculin. Roș-albaștrii au meci marți, de la ora 22.30, impotriva campioanei lusitane. Partida conteaza pentru returul optimilor de finala din Cupa Challenge. In tur, formația noastra a cedat la mare lupta, in tie-break, cu scorul de 3-2, la Sala…

- Aradul este reprezentat de doua formatii, HC Beldiman (locul 7) si Unirea Santana (8), mai fiind prezente grupari din: Timisoara (3), Resita, Hunedoara, Lugoj si Sannicolau Mare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- Zeci de rectori din toata tara au semnat o scrisoare de sustinere a lui Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava, pentru functia de ministru al Educatiei. Unul dintre cei care au refuzat sa semneze scrisoarea de sustinere a lui Popa este rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Viorel…

- Formatia noastra a reusit astfel sa se revanseze dupa esecul de pe teren propriu din turul campionatului, cand timisorencele s-au impus la Oradea cu scorul de 21-19. Partida de la Timisoara a fost dominata de echipa oaspete. Dupa un inceput de meci ceva mai echilibrat, CSU Oradea si-a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, de la PNL, spune ca a fost audiat in calitate de martor in dosarul penal deschis la Politia Timis in cazul portii de la intrarea in Timisoara care s-a prabusit in timpul furtunii din septembrie 2017, iar un tanar si-a pierdut viata. Robu a spus ca nu este un lucru…

- Satenii dintr-o asezare timiseana atestata documentar inca din anul 1514 au ramas in istoria orala a locului, dupa ce in perioada comunista au schimbat viziunea omului trimis de comuniști sa-i convinga sa paraseasca localitatea. Este vorba despre satul Topla, apartinator de comuna Manastiur. „Era prin…

- Consiliul Concurenței a amendat șapte companii de taximetrie din Iași pentru constituirea unui cartel și fixarea prețurilor la serviciile practicate. Sancțiunile totalizeaza 165.364 lei, echivalentul a aproximativ 36.000 euro și includ și o asociație de profil. ”In cadrul unor intalniri ale asociatiei…

- Aflata in centrul Bucureștiului, intr-o alee care face abstracție de forfota din jur, locuința Amaliei Enache se dovedește a fi plina de personalitate inca de la inceput. Fiica Amaliei Enache, in bratele presupusului tata "Locuiesc aici din 2000, dar am stat primii 4 ani in chirie si…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Interpretii si instrumentistii de muzica populara din Gorj si din intreaga tara au petrecut, la sfarsitul saptamanii trecute, la Targu Jiu. Pe insulita din municipiu a fost organizata, in noaptea de vineri spre sambata, cea de-a noua editie a Revelionului ...

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…

- Puteți redirecționa doi la suta din impozitul pe venit pentru ca Aicha sa-și continue terapiile in lupta sa pentru a merge și a vorbi sau puteți dona in contul Aichei pentru a-și continua tratamentele. La aceasta adresa gasiți toate detaliile necesare, daca doriți sa donați sau sa…

- Topul este realizat de numbeo.com, iar criteriile luate in calcul la realizarea sa au fost: siguranta, preturile in functie de venituri, puterea de cumparare a locuitorilor, nivelul de poluare, sistemul de sanatate si timpul petrecut in trafic. In acest top, Clujul este cel mai bine plasat…

- Vlad Chiricheș, doar rol de Moș Craciun la Napoli. Plus o petrecere in pijamale. Capitanul Romaniei și-a pus echipament de Moș Craciun, pentru fanii liderului din Serie A, imagini aparute pe site-ul oficial, sscnapoli.it. Vezi galeria foto + 3 + 3 Petrecerile s-au ținut lanț la Napoli la sfarșit de…

- Voq.ro La finalul unui maraton de lansari muzicale, serial de momente magice si o petrecere surpriza pentru lansarea noului album Smiley, „Confesiune” „O zi cu totul si cu totul magica”. Asa isi incepe Smiley confesiunea cand vorbeste despre ziua lansarii noului album, „Confesiune”, care a avut loc…

- Mijlocasul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, are sanse mici sa mai ajunga la Chongqing Dangdai Lifan. Potrivit publicatiei Chongqing Morning Post, Iniesta nu ar corespunde nivelului și așteptarilor fotbalului chinez. Aceeasi sursa sustine ca Iniesta este prea batran pentru salariul pe care il cere,…

- De pe un anumit profil de Facebook aflam ca Timișoara iși va indeplini in viitor „un obiectiv extrem de important”, „inspirat din realizari similare din orașe celebre ale lumii – Barcelona, Dubai”. Ce sa fie oare? Rețele de strazi precum in capitala Cataloniei? Va face Robu din Take Ionescu o Avinguda…