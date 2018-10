Stiri pe aceeasi tema

- Așa a inceput fARAD, ediția cu numarul 5. In comunitate. Cu destainuiri. Cu vorbe despre comunitate, individualitate și asumare. Adica cu o discuție moderata impecabil, ca de fiecare data, de fostul ministru al Culturii, Corina Șuteu. Invitații sai la conversația „100 de ani de arte in Romania” –…

- Actrița americana Gwyneth Paltrow și producatorul TV Brad Falchuk, care au o relație de trei ani, s-au casatorit la sfarșitul saptamanii trecute, la New York, iar printre invitații la eveniment s-au numarat Cameron Diaz, Robert Downey Jr. și Steven Spielberg, potrivit thehollywoodreporter.com citat…

- Demersul celor de la Rofix Color Design i-a adus laolalta pe toți cei implicați in industria construcțiilor din vestul țarii. Fie ca vorbim despre designeri, arhitecți, dezvoltatori sau chiar distribuitori de vopsele și tencuieli decorative, cu toții au privit cu interes lansarea celor doua branduri…

- Valentina Pelinel a devenit nu doar stapana oficiala a inimii lui Borcea, ci și a imperiului financiar al acestuia. Fostul boss dinamovist i-a luat Mihaelei Borcea afacerea cu ștrandul și localul din Crangași. Și le-a daruit noii lui neveste. Ani mulți – și mai ales in perioada in care Borcea s-a aflat…

- Cantarețele Cardi B și Nicki Minaj au fost filmate in timp ce se bateau la o petrecere din cadrul Saptamanei Modei de la New York. E! News scrie ca Minaj socializa in timpul unei petreceri organizate de revista Harper’s Bazaar cand Cardi B a sarit la bataie. Nicki Minaj nu a reacționat, iar in cele…

- Amatorii de muzici electronice din Timișoara sunt invitați, in acest weekend, la un nou episod derulat sub umbrela celor de la UnderTheIvy la sfarșitul acestei saptamani, de aceasta data invitatul special urmand sa fie americanul Ryan Crosson. Inspirat de house-ul și techno-ul din Detroit și Berlin,…

- Un cuplu din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, a inființat o organizație care se ocupa cu serbarea zilelor de naștere ale copiilor strazii. Ideea le-a venit la scurt timp dupa ce au pierdut doua sarcini. Mary Davis și soțul ei, Ari Kadin, și-au dorit tare mult un copil. Insa Mary a pierdut doua…