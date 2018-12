Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de persoane din 30 de localitati din judetul Timis au ramas fara energie electrica, sambata seara, din cauza greutatii zapezii care a distrus 19 linii de medie tensiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Porivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, s-a intervenit, in cursul zilei, in 60 de situatii de urgenta, dintre care trei incendii, 23 degajari de copaci sau crengi de pe autoturisme, 18 de degajari copacii sau crengi de pe carosabil, 11 degajari de cabluri de pe…

- La ora 20, in judetul Timiș era nealimentata o linie electrica de inalta tensiune (LEA 110kV Faget), 20 linii electrice aeriene de medie tensiune parțial... The post Stare de urgența in Timiș! Mii de oameni au ramas fara curent electric! appeared first on Renasterea banateana .

- Furtuna Diana a adus valuri uriase, ploaie si vant extrem de puternic in Irlanda si o mare parte a Regatului Unit. Cel putin 800 de familii au ramas fara curent electric in sud-vestul Angliei. Iar pe aeroporturile irlandeze au fost anulate zeci de curse aeriene.

- Tremura de frig in case, deși nu sunt rau-platnici și nu au fost debranșați forțat de la caldura. Este vorba despre mai multe familii din Buzau. Au fost de buna credința și au platit taxele de racordare la timp, așa cum le-a cerut furnizorul. De luni bune, insa, tot așteapta.

- Peste 50 de buzoieni de pe strada Stadionului sunt nevoiti sa tremure in case, dupa ce firma de instalatii si furnizorul local au intarziat luni bune ca sa-i branseze la reteaua de alimentare cu gaze naturale. Locatarii disperati au facut reclamatii peste reclamatii, insa fara succes.

- Romania inregistreaza, in acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie, afirma experții de la KeysFin, intr-o analiza privind evoluția business-ului din acest sector. Potrivit datelor KeysFin, cele mai mari afaceri din agricultura romaneasca sunt realizate in județele: Timiș (2,85 miliarde de…

- La bursa locurilor de munca pentru absolventi organizata vineri la nivel national, au fost oferite 38.941 locuri de munca, iar 2.287 agenti economici au oferit locuri de munca in ramuri de activitate precum: restaurante si alte activitati de alimentatie, industria alimentara, comert cu amanuntul,…