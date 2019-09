Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia din comuna Scanteia, un nou accident feroviar s-a petrecut ieri. De data aceasta, trenul rapid Piatra Neamt – Bucuresti a lovit un tractor. Mie mi se par foarte ciudate aceste accidente, mai ales avand in vedere conditiile in care se pr...

- Incediu de proportii la un club de pe plaja din Mamaia in aceasta noapte Un incendiu de proportii se manifesta la aceasta ora la clubul Bamboo din Mamaia. La fata locului intervin forte ale ISU Dobrogea, cu 7 autospeciale. Purtatoarea de cuvânt, sublocotenent Ana Maria…

- Ultima noapte a festivalului "Untold" a fost una de-a dreptul memorabila. Peste 100 de mii de oameni s-au distrat urmarind un show de exceptie.Artistul britanic Robbie Williams a umplut pana la refuz stadionul din Cluj-Napoca, Romania.

- Ultima sa piesa a Lidiei Buble e pe cale sa devina hitul anului 2019 dupa ce a strans zeci de mii de vizualizari la doar cateva ore de la lansare. Acum, in premiera la Neatza cu Razvan și Dani, artista a adus și videoclipul piesei „Undeva la mijloc”.

- O profesoara din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a planuit o noapte de amor, la un hotel, cu un elev in varsta de 15 ani, pe telefonul caruia a trimis mesaje indecente.

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, in intervalul orar 23,00 - 04,00, in Pasajul Unirii, in vederea realizarii reparatiilor fibrei optice pentru semaforizare. Potrivit Brigazii Rutiere, joi noapte se va...

- Petrecere surpriza pentru cel mai important barbat din viata Lidiei Buble! Nu a mai avut parte, niciodata, de asa ceva! In plus, s-a cerut dress code, iar locatia aleasa a fost una absolut spectaculoasa.

- Imagini apocaliptice la Otaci. 36 de apartamente dintr-un bloc s-au prabusit in gol, sub privirile locatarilor. Din fericire, victime nu au fost inregistrate, intrucat oamenii au fost evacuati cu doar cateva ore inainte de incident.