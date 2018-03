Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din ultimele zile i-a pus in dificultate pe conducatorii auto care au calatorit in județul Timiș. Mai multe accidente, soldate cu pagube materiale importante... The post Accidente pe drumurile din vestul țarii, din cauza șoselelor necurațate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Poleiul a transformat sudul tarii intr-un urias patinoar! Gheata s-a asezat pe sosele, trotuare si copaci, iar soferii si-au gasit masinile bocna in parcare. In Moldova, in schimb, a nins ca-n toiul...

- Schimbarile climatice bruște au creat dificultați pentru mai mulți șoferi in Dambovița. O serie de tamponari, derapari precum și alte Post-ul Zeci de masini au intampinat probleme in trafic din cauza vremii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 19 martie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, dar in unele zone circulatia este ingreunata din cauza precipitatiilor sub forma…

- La solicitarea Inspectoratului Judetean de Politie Braila, autoritatile judetului Buzau au luat decizia de a inchide DN 2B. Restrictia care a vizat la inceput segmentul de pe raza judetului Braila s-a extins ulterior si pentru portiunea care porneste din municipiul Buzau. Spre seara traficul a fost…

- Poleiul produs de ploaia inghetata si neadaptarea vitezei la carosabilul alunecos au fost o combinatie periculoasa pentru cativa soferi care, duminica, au fost implcati in evenimente rutiere pe raza judetului Buzau. La Galbinasi, doua autoturisme au ajuns in sant dupa ce au derapat pe soseau acoperita…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este inchisa duminica, incepand cu ora pe mai multe sectoare de drumuri nationale: DN 21 (Braila - Drajna) si DN 21A (Baraganu - Tandarei)din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza…

- Poleiul asezat pe carosabil a facut victime in judetul Buzau. Doua accidente grave au avut loc la distanta de catev minute. Primul accident s-a petrecut pe drumul care merge catre Braila. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Din fericire, in acest caz nu au existat victime.…

- ULTIMA ORA…Codul portocaliu de ninsoare si viscol a facut prima “victima” in zona comunei Muntenii de jos. Din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de trafic, șoferul unei dube a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara carosabilului. Vom reveni cu mai multe detalii.

- Traficul rutier in judetul Covasna, pe DN 11 Tirgu Secuiesc - Onesti, este ingreunat, duminica dimineata, din cauza poleiului, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, din aceasta cauza, in zona kilometrilor…

- Accident de groaza pe o autostrada din centrul orașului Ohio. Peste 81 de autovehicule s-au ciocnit violent din cauza ca a nins pe neașteptate.Autoritațile au declarat ca mizeria a blocat autostrada timp de mai multe ore.

- Circulatia tramvaielor a fost blocata, luni, timp de cateva zeci de minute, pe Calea Mosilor din Capitala, in urma unui accident usor. Potrivit Brigazii Rutiere, o persoana a fost transportata la spital. Acidentul a avut loc pe Calea Mosilor si au fost implicate doua autovehicle, iar cauza…

- In prima parte a zilei, singura legatura rutiera dintre Moldova si Capitala a fost drumul national care leaga Buzaul de Ploiesti, prin Mizil. Soseaua cu o singura banda pe sens s-a aglomerat iar traficul intens si vremea apriga le-au dat batai de cap participantilor la trafic. Soferul unui autoturism…

- Autoturisme blocate din cauza zapezii viscolite, blocaje pentru scurte perioade de timp, arbori doborati de vant sunt cateva dintre urmarile fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de are inregistrate in mai multe zone din tara, a anuntat luni IGSU, precizand ca nu au fost inregistrate victime…

- Neatenția și lipsa barierelor la trecerile la nivel cu calea ferata fac, din nou, victime. Inca doua persoane și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de tren, in judetul Iași.

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, vineri, ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 52. Un barbat de 62 de ani din Arad a murit din cauza gripei. Aceeași soarta a avut-o și un barbat de 58 de ani din județul Timiș . Niciunul dintre barbați nu era vaccinat impotriva virusului…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane sunt doi barbati – unul in varsta de 62 de ani din judetul Arad si altul de 58…

- UPDATE Din primele date, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie la carosabilul acoperit cu polei a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a iesit in afara carosabilului…

- Trafic ingreunat pe DN1. Circulația se desfasoara cu dificultate, duminica, 18 februarie, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora. Centrul…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot înainta din cauza poleiului. ”DJ107R, înainte cu 12km de Stațiunea Muntele Baișorii, zeci de mașini blocate din cauza poleiului”, anunța șoferii. Oamenii…

- Forța naturii este nebanuita! Mai multe masini au fost avariate in orasul Focsani, miercuri seara, dupa ce opt copaci s-au prabusit din cauza vantului si a zapezii, fiind nevoie de interventia pompierilor.

- Cinci accidente soldate cu patru raniti au avut loc, joi dupa-amiaza, din cauza zapezii, pe drumurile din judetul Botosani, unde ninge abundent de 10 ore. Pe unele tronsoane de drum circulatia este blocata temporar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ninsoarea cazuta incepand de luni dimineața in intreg județul și poleiul format pe drumurile intens circulate au favorizat producerea mai multor accidente rutiere, cele mai multe inregistrand pagube materiale. Unii șoferi implicați in aceste evenimente rutiere au acuzat starea proasta a drumurilor,…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Un director de școala din Timiș și-a dat demisia, vineri, dupa ce a distribuit niște postari cu mesaje nepotrivite pe pagina sa de Facebook. Dascalul din Jimbolia a decis sa faca acest gest dupa ce a fost chemat la ISJ Timiș, pentru a da explicații.

- Pe raza judetului Dolj se circula cu dificultate din cauza poleiului pe DN 55 Bechet – Craiova, DN54 Bechet – Calafat si pe DN55A Bechet- Corabia, a anuntat in aceasta dimineata Centrul Infotrafic al Politiei Romane. S-a circulat ingreunat din ...

- Mai multe mașini sunt blocate de aproape șapte ore in zona Cataloi – Tulcea, unde s-a format un dop de zapada, iar o gravida din Ceamurlia de Sus a fost luata cu o autospeciala de intervenție și cu o șenilata pentru a fi transportata la spital. La aceasta ora, echipaje de pompieri și jandarmi dau zapada…

- Vremea rea face ravagii in satele din Moldova. Din cauza ninsorilor abundente, mai multe mașini au ramas blocate pe un drum din satul Izbiste, Raionul Criuleni.Autoturismele sunt blocate de ceva vreme, din cauza stratului gros de zapada, care nu permite șoferilor sa-și continuie drumul.

- Autoritațile municipale informeaza ca strazile in panta din Chișinau au fost inchise pentru circulația transportului din cauza gheții și a zapezii care se depune. Este vorba despre strazile: Ganea, Timiș, Poștei, Vadul Lui Voda, Paris, Podul Inalt, Caușeni și stradela Uzinelor. Transportul public in…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Municipalitatea anunța ca strazile in panta, in special este vorba de Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor, pe timp de ninsoare…

- GHINION Un accident rutier in lant s-a petrecut marti, in jurul pranzului, in Barlad, in plin centrul orasului. Pe sensul Vaslui – Tecuci, pe strada Republicii, unde zeci de masini au format o coada serioasa la semaforul de la Primarie, o autoutilitara din Bucuresti care tocmai ajungea ultima la coada,…

- Sase persoane au fost spitalizate in urma unor accidente rutiere produse in judet si in municipiul Galati. Soferii circulau cu viteza mare, iar la un moment dat au pierdut controlul autoturismelor pe care le conduceau, lovind alte autovehicule care circulau regulamentar.

- Iarna capricioasa le pune mari probleme locuitorilor din Arad. Dupa mai bine de 12 ore de ploaie torențiala, orașul s-a transformat intr-o veritabila piscina urbana. Din cauza canalizarii deficitare mai multe cartiere au fost inundate.

- Politia din orasul Murgeni s-a confruntat cu doua accidente rutiere trase la indigo. Primul accident a avut loc in comuna Gagesti. Soferul implicat in accident nu a adaptat viteza la conditiile de mers si a intrat intr-un cap de pod. Al doilea accident a avut loc in urma cu cateva ore in comuna Blagesti.…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, trei accidente rutiere s-au produs, joi dimineata, in judetul Sibiu. Primul eveniment rutier a avut loc in orasul Agnita, pe str. 1 Decembrie, din cauza neacordarii de prioritate unor pietoni. Un tanar de 24 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Acum cateva zile in America de Sud a inceput a 40-a editie a faimosului raliu Dakar. Toate bune si frumoase, majoritatea participantilor au pornit cu bine din capitala tarii Peru, Lima, insa dupa cateva sute de kilometri au avut de-a face cu probleme.

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- In plina iarna, o familie din judetul Timis a ramas fara lemne de foc, dupa ce anexa in care erau depozitate acestea a fost mistuita de flacari. Incendiul a avut loc astazi in localitatea Teremia Mare. Pana sa ajunga pompierii, a ars intregul acoperis al anexei, pe o suprafata de 25 de metri patrati,…

- In ziua de 31 decembrie 2017, polițiștii au confiscat articole pirotehnice in valoare de peste 47.634 lei, fiind constatate 191 de infracțiuni pentru incalcarea regimului materiilor explozive. Totodata, 14 persoane au ajuns la spital din cauza unor accidente provocate de ...

- Polițiștii din județele Timiș și Caraș-Severin au facut, ieri, șapte percheziții intr-un dosar de contrabanda, aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, au fost realizate patru percheziții…

- Doua accidente rutiere au avut loc in cursul zilei de ieri, la intrare in municipiul Dej, in zona podului peste raul Someș și la intersecția strazilor Baia Mare – Bistriței. Primul eveniment rutier s-a produs in jurul orei 09:30, in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Baia Mare – Bistriței,…

- Impact violent, duminica noaptea, in apropiere de Matasari. Doua masini s-au ciocnit puternic, una dintre ele fiind distrusa aproape in totalitate. Cauza accidentului este viteza excesiva. Un sofer, in varsta de 34 de ani, din...