Noapte albă pentru salvamontiştii prahoveni, la Vârful Omu V. S. Deși, in weekend, activitatea serviciilor salvamont care acționeaza in munții din județul Prahova este mult mai intensa, nici in timpul saptamanii salvatorii montani nu au prea multe clipe de ragaz. Dimpotriva, salvamontiștii din Bușteni și cei ai Serviciului Județean Salvamont au avut de-a face cu o intervenție in toiul nopții de 28 spre 29 august, la Varful Omu, pentru o turista din Israel cazata la Cabana Omu, care s-a simțit rau. Pentru ca nu se putea interveni cu elicopterul in miez de noapte, femeia care acuza o stare de rau accentuat a fost stabilizata medical la fața locului. Ieri… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

