Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor controale efectuate la o societate comerciala si la o persoana fizica autorizata in exploatarea de material lemnos, din comuna Lupsa, politistii specializati in combaterea delictelor silvice au confiscat 234 de metri cubi de material lemnos. Controalele vor continua. La data de 28 noiembrie…

- Cadrele medicale și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea au fost solicitate, in dupa-amiaza zilei de sambata, in Portul Constanța Sud Agigea, unde in zona Porții de acces 10, a fost semnalat ca in cabina unei macarale este o persoana inconștienta, potrivit replicaonline.ro.…

- In dimineata zilei de 17 noiembrie a.c., in jurul orei 02.00, o echipa formata din politisti ai Serviciului de Ordine Publica Inspectoratul de Politie Judetean Cluj si un inginer din cadrul Garzii Forestiere Cluj a identificat, pe raza comunei Valea Ierii, un autocamion cu remorca cu care se efectua…

- In urma unui control la o societate care depoziteaza si comercializeaza material lemnos, cu punct de lucru in Sebes, politistii Serviciului de Ordine Publica din IPJ Alba au confiscat 53 de metri cubi de material lemnos pentru care reprezentantii societații nu au putut prezenta documente legale. Da…

- In urma unui control la o societate de prelucrare a materialului lemnos din Sebes, politistii Serviciului de Ordine Publica din IPJ Alba au confiscat 37 de metri cubi de material lemnos pentru care reprezentantii societații nu au putut prezenta documente legale. In perioada 1 – 16 octombrie 2018, politistii…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 15 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud, fapte prin care ar fi creat un prejudiciu de peste 200.000 de lei.Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere. La data de 26 septembrie a.c.,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia strazilor Farului cu BP Hasdeu din Constanta. Din primele informatii in accident a fist implicat un taxi si un autovehicul Hyundai de culoare alba. In autoturismul de culoare alba se afla pe bancheta din spate o femeie cu un copil de…

- Locatarii de pe strada Dimitrie Negreanu din municipiul Botoșani au trait o noua noapte alba și vineri spre sambata. A cincea consecutiva fara ca autoritațile statului, platite cu bani grei de la bugetul de stat, sa opreasca priveghiul din respectivul cartier.