- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Legea a aparut in Monitorul Oficial. Vezi cati bani vor primi bugetarii anul viitor VOUCHERE DE VACANTA 2019. Anumiți romani vor putea primi cate 1.450 de lei și in urmatorii ani, potrivit unui act normativ publicat joi in Monitorul Oficial. De asemenea, același proiect prevede…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Guvernul a decis ca in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, bugetarilor sa li se acorde vouchere de vacanta de cate 1.450 de lei, exact ca si pana acum. "Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv…

- Creștinii din intreaga lume sunt in stare de șoc dupa ce au trait un moment infiorator, despre care ei spun ca ar fi profeția ce anunța Apocalipsa! Ce s-a intamplat și ce semn i-a facut pe credincioși sa se sperie ca se apropie sfarșitul lumii?

- Oamenii din aceasta zona s-au trezit ca ninge cu zapada galbena. Pe cat de bizar, fenomenul are o explicatie simpla, spun meteorologii. Un vant puternic a lovit o furtuna de nisip care s-a combinat cu o furtuna de zapada și astfel s-a creat un strat de zapada galbena. Totul pare acoperit in…

- Nord-Vestul Chinei a fost acoperit, in acest weekend, de un strat subțire de zapada galbena. Peste 10 centimetri de zapada s-a așezat peste Urumqi și orașele din imprejurimile acestuia, potrivit South China Morning Post. Oamenii din aceasta zona s-au trezit ca ninge cu zapada galbena. Pe cat de bizar,…

- Creștinii au venit, ca de obicei, la rugaciune, scrie a1.ro. Era o zi ca oricare alta atunci cand unul dintre cei prezenți in Basilica Sfantului Francis Assasi din Italia a observat un detaliu șocant! Citeste si Iata motivele pentru care ai necazuri in casa ta, spuse de parintele Arsenie Boca…

- Cercetatorii de la New York University si de la University of Chicago au creat muste care au gene antice reconstruite pentru a scoate la iveala modul in care mutatiile antice au declansat schimbarile evolutive majore in dezvoltarea embrionara,...

- Cel putin opt alpinisti si-au pierdut viata in Nepal. "Corpurile a opt persoane - patru sud-coreeni si patru ghizi nepalezi - au fost localizate sambata printre resturile taberei de catre o echipa de salvare, insa vremea rece si instabila a incetinit cautarile", a declarat purtatorul de cuvant al…