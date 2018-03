”No school friday” la Virgin Radio

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor, care au anuntat cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsoare abundenta, intensificari ale vantului si polei, primarul general Gabriela Firea a solicitat operatorilor de deszapezire din Capitala sa aiba toate echipajele si utilajele pregatite, in…

- Gabriela Firea, primarul general al capitalei, a decis inchiderea școlilor vineri, 23 martie, din cauza ninsorilor ce sunt preconizate a cadea peste București. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, ca unitatile de invatamant vor fi inchise in Bucuresti vineri, din cauza conditiilor meteorologice. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ…

- Școli închise în București? Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca analizeaza, împreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca este cazul ca joi si vineri sa se închida

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca analizeaza, impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca este cazul ca joi si vineri sa se inchida scolile in Bucuresti, avand in vedere ca sunt anuntate ninsori.

- Se inchid scolile ? Suspans pentru elevii din Capitala: Gabriela Firea analizeaza daca e cazul sa se inchida scolile joi si vineri Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca analizeaza, impreuna cu specialistii ANM si cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar daca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, caree s-a intalnit, vineri, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si cu fostul international Gheorghe Popescu, pentru discutii privind proiectele pe care municipalitatea le pentru Turneul Final UEFA Euro 2020, sustine ca pana in prezent nu exista intarzieri,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a facut astazi mai multe comentarii referitoare la iubita liderului PSD, Irina Tanase. Edilul a precizat ca nu i s a parut deplasat ca tanara a stat in primul rand, alaturi de lideri ai PSD. Gabriela Firea a mentionat ca Irina Tanase si Liviu Dragnea se iubesc, iar…

- Ediția a patra a festivalului Spotlight – Bucharest international light festival se va desfașura intre 12 și 15 aprilie, timp in care șase artiști vor transforma fațada Palatului CEC intr-un intreg joc de proiecții de video mapping. Proiecțiile au fost selectate in urma unui concurs lansat pe 10 ianuarie.…

- Primarul General, Gabriela Firea, se afla astazi intr-o vizita oficiala la Chisinau, pentru a discuta cu Primarul interimar al Capitalei Moldovei, Silvia Radu, implementarea Programului de cooperare intre cele doua orase, semnat pe 14 februarie la Bucuresti.Dupa intrevederea care a avut loc…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a intreprins o vizita oficiala la Primaria municipiului Chișinau, unde a avut parte de o primire calduroasa din partea primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Vacanța prelungita de ninsoare și viscol Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat azi ca școlile, liceele și gradinițele din București vor fi inchise, din cauza vremii, toata saptamana. Anunțul a fost facut in deschiderea Comandamentului de Iarna de la PMB. Gabriela Firea a spus ca parintii sa apeleze la cunostinte pentru…

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Reacția Simonei Gherghe dupa ce școlile au fost inchise pentru doua zile. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima parerea cu privire la decizia luata de Primarul Capitalei. Gabriela Firea a anunțat ca școlile din București sunt inchise luni și marți. Totodata, primarul…

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat inchiderea școlilor luni și marți, in București, in urma avertizarii meteo de ninsori si ger. „Vom decide daca va fi cazul si pentru zilele urmatoare. Prefer sa se spuna ca am fost usor prea alertati, decat sa fie victime”, a spus Firea. Decizia a fost luata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Primarul Capitalei a anuntat, la sedinta de joi, ca pe ordinea de zi este, din nou, proiectul de hotarare privind constructia Spitalului Metropolitan, mentionand ca sunt 50.000 de semnaturi pentru sustinerea acestuia, dar si ca s-a ajuns la un consens cu reprezentantii PNL in Consiliul general.

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, va efectua o vizita oficiala, in martie, la Chisinau. Vizita este programata pentru data de 6 martie. Anuntul a fost facut de primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, transmite…

- "Vom sprijini renovarea si consolidarea Maternitatii nr. 1 si a Liceului „Mihai Eminescu” din Chisinau", i-a promis Primarul Capitalei, Gabriela Firea, edilului interimar de la Chișinau, Silvia Radu, aflat in vizita la București.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Chisinaului, Silvia Radu, întrevedere în cadrul careia edilul de la Bucuresti a anuntat mai multe proiecte de sprijin pentru Capitala Republicii Moldova, printre care donarea de autobuze sau refacerea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, miercuri, cu primarul Chisinaului, Silvia Radu, intrevedere in cadrul careia edilul de la Bucuresti a anuntat mai multe proiecte de sprijin pentru Capitala Republicii Moldova, printre care donarea de autobuze sau refacerea unui liceu din Chisinau.

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Structura Guvernului Dancila va ramane aceeași cu a guvernelor precedente. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca nu e timp de schimbari de structura, ci mai degraba trebuie analizat miniștrii care au fost ineficienți. ”O treime din Guvern se va reimprospata” a declarat Gabriela…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ii solicita liderului PNL, Ludovic Orban, sa ia masuri in legatura cu presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, considerandu-l pe acesta vinovat de blocarea infiintarii Spitalului Metropolitan. Firea spune ca Busoi i-ar fi amenintat pe consilierii generali PNL ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca liberalii și cei de la USR s-au opus proiectului Spitalului Metropolitan. Firea susține ca președintele PNL București, Cristian Bușoi, i-a amenințat pe consilierii generali ai PNL ca vor fi excluși din partid, daca vor vota proiectul spitalului.…

- A fost scandal monstru dupa ce proiectul pentru constructia Spitalului Metropolitan Bucuresti a fost respins, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost respins cu 32 de voturi „pentru", 18 abtineri si doua voturi „impotriva". Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a…

- Japonia a ridicat vizele pentru romani. Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez, Shinzo Abe, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Firea sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Primarul Capitalei a zis ca a avut o discuție cu ministrul Grațiela Gavrilescu. "Saptamana buna se cunoaste de luni dimineata. Am avut o intalnirea constructiva si foarte utila pentru Bucuresti cu doamna ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu. Ii multumesc pentru suportul acordat proiectele…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Locuitorii Capitalei, care au intampinat probleme cu taximetristii, pot apela o linie verde pusa la dispozitie de Primarie. Astfel, daca se lovesc de taximetristi care refuza curse, au un comportament necivilizat sau negociaza pretul unei curse, bucurestenii se pot plange la 0800.800.868. Numarul a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca in perioada imediat urmatoare va implementa noi masuri pentru fluidizarea traficului din București. Astfel, municipalitatea va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard…

- „In ceea ce priveste dezbaterea privind introducerea sistemului de banda unica, am luat decizia ca in prima etapa sa folosim banda unica construita deja pentru tramvaie. Dupa succesul liniei de tramvai 41 si dupa succesul liniei 21, unde a fost montat gard metalic pentru ca masinile proprietate personala…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt "o dezinformare", in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate. "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot…