- Un automobil a fost accidentat astazi pe strada albișoara din Capitala dupa ce a fost lovit de untren marfar. Astfel trenul a lovit un Jeep grand Cherokee. Potrivit imaginilor postate pe Facebook autoturismul a fost grav avariat. Deocamdata nu se cunoaște daca vreo persoana a avut de suferit in urma…

- Drumul national 72 pe sensul de mers Targoviste-Gaesti a fost blocat timp de cateva zeci de minute, in noaptea de miercuri spre joi, de un utilaj cazut dintr-un camion, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, conform agerpres.ro. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Utilajul…

- Ninsoarea da peste cap circulația de pe drumurile Moldovei. Zapada puternica din aceasta dimineața a adus mari batai de cap șoferilor. Un camion a derapat și a intrat intr-un parapet in apropierea orașului Hancești.

- Un moldovean de 18 ani, care se afla la volanul unui camion, a lovit un tanar de 19 ani, in timp ce traversa strada regulamentar pe o trecere de pietoni din Iasi.Potrivit bzi.ro, la fata locului au intervenit oamenii legii. In urma impactului, victima a fost transportata la spital.

- Accidentul a avut loc luni, pe o trecere de pe soseaua Moara de Foc. "Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca un tanar in varsta de 18 ani, din Republica Moldova, ar fi condus un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara si o remorca pe soseaua Moara de Foc, din municipiul Iasi, iar…

- Cinci cetațeni români au murit, iar alți trei au fost raniți în Olanda, dupa ce microbuzul în care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de intervenție citate de presa olandeza. Microbuzul în care se aflau românii s-a lovit frontal…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- Ploile si drumurile proaste au prins in capcana un camion, care a intrat pe jumatate in noroi. Incidentul a avut loc in satul Milestii Mici din raionul Ialoveni.Mai multe poze cu vehiculul prins in glod au aparut pe retelele de socializare.

- Potrivit sursei citate, politistii au stabilit ca barbatul decedat se angajase, in calitate de pieton, in traversarea strazii prin loc nepermis. Soferul implicat in accident, un barbat de 62 ani din Timisoara, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv. La locul accidentului…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe DN17, la doi pași de Beclean. Un barbat de 70 de ani a fost lovit de un camion, fiind aruncat mai bine de 20 de metri. In ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a putut fi salvat.

- Traficul feroviar este blocat, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti – Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata. Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul... The post Accident dramatic! Un autobuz cu pasageri a lovit un camion și a luat foc. Sunt zeci de victime appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti în coliziunea dintre un autobuz si un camion în nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Un agent de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului este acuzat ca, aflat in timpul serviciului, si-ar fi lovit iubita. Barbatul ar fi folosit masina de serviciu pentru a o bloca in trafic pe strada Timisoarei dupa care, in urma unui schimb de replici, ar fi lovit-o, scrie lugojinfo.ro.…

- In Statele Unite, nimeni nu se aștepta ca iarna sa recapete atata putere, la inceput de primavara. In mai multe state americane au fost luate masuri speciale, pentru ca daunele produse de vreme sa fie cat-de-cat ținute sub control.

- Alerta intr-un orașel din statul american Pennsylvania. Cel puțin 15 case din localitate au fost evacuate de autoritați in urma ciocnirii dintre un tren marfar și un camion cu cisterna, care transportau 22 de tone de acid clorhidric.

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, informeaza Romania TV. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 8.20, ora Romaniei pe Autostrada italiana…

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr-un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, afirma surse citate de presa italiana.

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite caracterizate prin intensificari susținute ale vantului, cu rafale de 55…65 km/h, local peste 70 km/h și perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitații sub 50 m, in urma monitorizarii situației operative, nu s-au inregistrat…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat si la mai bine de 13 ore de la la momentul anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime.

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt...

- Incedent in aceasta dimineața! Mai exact, o pasarela de patru tone s-a prabusit peste liniile de cale ferata din Gara Ploiesti Vest. Aceasta sustinea conductele de termoficare si era foarte ruginita. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare.…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:00 , in judetul Prahova, circulatia feroviara este oprita in Gara de Vest a municipiului Ploiesti, deoarece un pod metalic a cazut pe liniile de tensiune ale caii ferate, din cauza uzurii, prabusindu se…

- Un sofer din capitala poate lua usor titlul de cel mai „ingenios" mod de a parca un autovehicul. Chiar daca a fost constient ca foloseste pentru calatorii o masina cu o lungime de aproape sase metri, a ales sa si-o lase intr-un loc cu totul necorespunzator.

- Partidul Național Liberal saluta decizia Curții Constituționale a Romaniei care a admis obiecțiile de neconstituționalitate sesizate de PNL in ceea ce privește legea care permitea coaliției PSD – ALDE sa puna stapanire pe companiile de stat și resursele strategice ale Romaniei. La finalul sesiunii…

- ACTIUNE…Pana la ora 13.00, o ampla acțiune de depistare a neregulilor din trafic are loc in nodul rutier de la Crasna. La aceasta acțiune, coordonata din teren de catre șeful Serviciului Rutier, comisarul Sergiu Anton, iau parte polițiști ai Serviciului Rutier, polițiști de frontiera, cei din cadrul…

- Un tren de pasageri a fost lovit deun marfar, in statul american Carolina de Sud. In urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Totodata, numeroase persoane au fost ranite, insa autoritațile nu au anunțat un bilanț oficial, relateaza NBC News. Trenul de pasageri plecase din New York catre Miami.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este restrictionat pe sensul de mers Ramnicu Valcea – Sibiu al DN7, la kilometrul 200, in afara localitatii Calimanesti, judetul Valcea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren, al ...

- Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Alba a fost gasit decedat pe calea ferata, miercuri dimineata, intre statia CFR Deva si Mintia. Politistii au demarat o ancheta, cel mai probabil fiind vorba de un accident, din primele date, barbatul fiind lovit de un tren. Potrivit IPJ Hunedoara, in 31…

- Un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion, o persoana din autovehicul murind in accident, afirma surse citate de CNN si Fox News. Accidentul a avut loc mi...

- Accidentul a avut loc miercuri la o trecere la nivel cu calea ferata din zona Crozet, in statul Virginia. Un tren Amtrak in care erau congresmeni a lovit un camion. O persoana din camion a murit, iar alta este in stare grava in urma accidentului. In tren se aflau numerosi congresmeni care urmau sa ajunga…

- Un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion, o persoana din autovehicul murind in accident, afirma surse citate de CNN.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- Supraviețuire miraculoasa pentru un tanar din India, care a fost lovit de tren, dupa ce și-a facut un selfie pe calea ferata. Barbatul a fost grav ranit, dupa ce s-a apropiat prea mult de șine pentru a filma trenul. Shiva Kumar s-a plimbat pe calea ferata, in apropierea garii din Hyderabad, o localitate…

- Un accident rutier in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 10, la Patarlagele. O persoana este ranita. Din primele date, evenimentul s-ar fi produs pe fondul nepastrarii distantei in mers de catre unul dintre autovehicule. Mai exact, șoferul unei dube a incercat sa…

- Mai multe drumuri nationale si judetene continua sa fie inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi seara, ca urmare a fenomenelor meteo severe din ultimele ore, informeaza IGPR. Circulatia rutiera la nivel national la ora 21,30 arata ca patru drumuri nationale sunt inchise: in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, pe DN2, in localitatea Bizighesti, un camion a ramas blocat pe prima banda a acostamentului, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, conform datelor transmise…

- Varianta unui atac de tip DOS a fost exclusa in cazul blocajelor aparute in functionarea portalului instantelor de judecata, potrivit informatiilor comunicate luni de Directia tehnologia informatiei...

- Un barbat s-a aruncat in Gara Leordeni in fata unui tren ce circula dinspre Pitesti spre Bucuresti. Mai multe echipaje SMURD si de la Ambulanta Arges au intervenit, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- Miercuri seara, 10 ianuarie, in jurul orei 21:40, pe DC40, in comuna Jucu, localitatea Jucu de Mijloc, la pasajul de cale ferata dubla, semnalizata cu indicator, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a unei persoane si avarierea unui autovehicul. Conform primelor verificari, un tanar,…

- Șofer ramas blocat sub camion in Targoviște, in timp ce facea niște reparații. Tanarul de 27 de ani a cerut ajutor, dupa ce și-a dat seama ca viața sa este in pericol. A fost salvat de pompieri care l-au scos de sub mastodont, scrie libertatea.ro.

- Un barbat de 33 ani din Galati si-a pierdut bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren marfar la iesirea din tunelul de la Barbosi din apropierea municipiului Galati, potrivit AGERPRES. Un echipaj SMURD Galati a intervenit la locul accidentului. Victima a suferit leziuni grave la nivelul…

- Un barbat de 33 ani din Galati si-a pierdut bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren marfar la iesirea din tunelul de la Barbosi din apropierea municipiului Galati. Un echipaj SMURD Galati a intervenit la locul accidentului. Victima a suferit leziuni grave la nivelul bratului stang si a fost transportata…

- Videoclipul zilei de astazi vine din Carolina de Nord, SUA, acolo unde un crossover Tesla Model X a facut practic imposibilul. Electromobilul a fost capabil sa tracteze un camion cu remorca pe un drum inghetat.

- Grav accident pe DN1, între localitatile Codlea si Vladeni, în zona podului peste râul Geamana. Cinci persoane au fost transportate la spital, dupa ce ddoua autoturisme s-au ciocnit frontal.