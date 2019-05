No comment. Imagini nemaivazute cu Klaus Iohannis la Summitul de la Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa discutiile avute cu liderii de stat si de guvern din cadrul Uniunii Europene care au venit la Sibiu la Summitul informal al Consiliului European, Klaus Iohannis a iesit la declaratii alaturi de Donald Tusk si Jean Claude-Juncker. Mentionand, pentru inceput ca” este, istoric vorbind, prima reuniune…

- Presedintii roman si francez au discutat, joi, la Sibiu. Intrevederea bilaterala a avut loc in marja Summitului informal al Consiliului European, gazduit de orasul al carui primar a fost Klaus Iohannis vreme de 14 ani, inainte de a ajunge sef de stat. Din imaginile facute publice de la Cotroceni se…

- Pana sa ajunga sa ii primeasca, pe covorul rosu, pe liderii europeni care au venit la Sibiu pentru a participa la discutiile esentiale despre viitorul Uniunii Europene, Klaus Iohannis a primit o intrebare referitor la primirea Romaniei in Spatiul Schengen. Subiect pe care deunazi premierul Dancila ii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV. "Romania gazduieste, la Sibiu, Summit-ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Braila, ca adevaratul succes al Summitului programat saptamana aceasta la Sibiu si, implicit, al Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ar fi fost reprezentat de adoptarea…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca nu a primit inca o invitație pentru a participa la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, informeaza Antena 3. Deși Președinția rotativa a Consiliului UE reprezinta un succes, guvernul și ministerele de resort avand o contribuție importanta, președintele…

- ”Turbulentele” financiare continua sa macine Serviciul de Protectie si Paza, odata cu apropierea finalului de mandat al actualului presedinte Klaus Iohannis iesind la iveala noi si noi inginerii financiare cel putin stranii. Si care, oricat de minutios construite ar parea acum, ele nu sunt insa in niciun…

- Ajutorul de deces, majorat la 5.163 de lei in Social / on 19/03/2019 at 13:22 / Ajutorul de deces acordat de Casa Județeana de Pensii Teleorman a fost majorat incepand de vineri, 15 martie, cu aproximativ 20%, de la 4.162 lei, la 5.163 lei, conform Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale…