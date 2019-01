Stiri pe aceeasi tema

- Cumparatorii de vehicule cu emisii reduse vor primi subventii de pana la 6.000 de euro in Italia, scrie observator.tv. De asemenea se vor aplica taxe achizitiilor de vehicule mari cu motoare pe benzina si motorina, conform masurilor aprobate in Parlament. Citeste si Taxa de intrare in oras…

- Temperaturile la nivel global s-ar putea apropia anul viitor de cele mai ridicate valori inregistrate pana in prezent, conform unei prognoze emise de serviciul de meteorologie britanic Met Office, citata miercuri de Press Association. In 2019, temperaturile medii globale ar putea fi cu circa 1,10 grade…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) si ai Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi, cu 37,5%, pana in 2030, a anuntat luni, 17 decembrie, Comisia Europeana.

- Negociatorii statelor membre ale UE si ai Parlamentului European au ajuns, dupa negocieri intense, la un acord privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a anuntat luni seara Comisia Europeana, relateaza AFP. Acest compromis politic, care…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters, conform agerpres.ro. Decizia, emisa cu o urgenta…

- Incalzirea globala pune in pericol locuințe, economii, sanatatea persoanelor și chiar viețile indivizilor. Aceasta realitate nu inseamna ca emisiile globale de CO 2, care ar putea sa atinga un nivel fara precedent in 2018, vor fi reduse, infomeaza cotidianul Le Monde,

- Emisiile de dioxid de carbon ale statelor dezvoltate industrial au crescut usor in 2018, conform unor date preliminare, intrerupand un declin de cinci ani, in principal din cauza intensificarii folosirii de combustibili fosili in industrie, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie (AIE),…

- Marea Britanie se va confrunta cel mai probabil cu veri mai fierbinti si mai secetoase si cu ierni mai umede pana in anii 2070, alaturi de o crestere a nivelului marii, ce va provoca inundatii, din cauza efectelor generate de modificarile climatice, potrivit prognozelor pe termen lung realizate de Biroul…