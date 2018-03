Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea nivelului Dunarii a dus la aparitia de infiltratii si grifoane in digurile de pe bratul Macinului si de pe sectorul Calmatui-Gropeni-Chiscani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. Potrivit sursei citate, pe sub bratul…

- Dunarea a depasit la Galati cota de inundatie Dunarea a depasit la Galati cota de inundatie, lucru care s-a întâmplat ultima oara în 2014. Depasirea cotei nu pune deocamdata în pericol locuinte sau unitati de productie. Reporter Maria Mandita: "Dunarea…

- Digurile pe de faleza Brailei se dovedesc a fi depasite sub asediului apelor Dunarii. Nivelul fluviului a depasit cota de inundatie cu 3 centimetri si a ajuns la 610 centimetri, conform sefului...

- Dunarea a atins cota de inundatie la Braila. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența anunța ca ultimele masuratori anunța atingerea cotei de inundație. La Braila, masuratori fac si cei de la SGA dar si cei de la Administrația Fluviala a Dunarii de Jos. Totodata, la Tulcea, Dunarea…

- Cel mai recent comunicat de presa emis de CJSU prezinta situația din județ miercuri, la ora 15: ”1. Informari/ Avertizari: INHGA a emis Atenționare hidrologica: – COD GALBEN pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 06.04.2018, ora 16:00, pe tot sectorul romanesc al Dunarii, aval de S.H.E.N. Porțile de…

- La Braila, Dunarea a atins cota de inundatie de 610 centimetri, cu un debit de 12.410 metri cubi pe secunda. Autoritatile locale au luat masura suprainatarii gurilor de canalizare cu tuburi de ciment umplute cu nisip. Potrivit masuratorilor efectuate de specialistii de la Serviciul de Gospodarire a…

- Dunarea a depasit, la marginea falezei din orasul Tulcea, nivelul catorva schele de acces la pontoanele de acostare, proprietarii fiind obligati sa improvizeze pasarele noi. Majoritatea schelelor de acces la pontoanele de acostare a navelor de pe faleza Tulcea au fost ridicate inca de…

- Peste 2.900 de hectare de padure inundate de fluviul Dunarea Autoritatile din Giurgiu sunt în alerta, dupa ce Dunarea a inundat peste 2.900 hectare de padure. Nivelul fluviului este în crestere în sectiunea port Giurgiu, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a…

- Un nou comunicat de presa, ce prezinta situația din județ la ora 14, a fost emis de CJSU: ”1. Informari/ Avertizari: INHGA a emis Atenționare hidrologica: – COD GALBEN pentru perioada 21.03.2018, ora 15:00 – 31.03.2018, ora 18:00, pe tot sectorul romanesc al Dunarii, aval de S.H.E.N. Porțile de Fier,…

- In ultimele 24 de ore, conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias), a fost in crestere pana la valoarea de 10800 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii martie (6700 mc/s). De asemenea, debitul Dunarii aval ...

- Scrumbia este un pește migrator raspandita in Marea Neagra. Apare mereu in bancuri mari in zonele litoralului romanesc. De asemenea, populeaza și apele lacurilor Sinoe și Razelm. In perioada de reproducere in lunile aprilie – mai, timp de o luna și jumatate maxim doua, obișnuiește sa migreze in apele…

- Sectorul Filipoiu din Insula Mare a Brailei a intrat in faza a II-a de aparare, potrivit informatiilor furnizate sambata, pentru AGERPRES, de seful Sistemului de Gospodarire a Apelor Braila, Adrian Turiac. El a adaugat ca toate celelalte sectoarele de dig brailene se afla in faza I de…

- Din cauza cresterii nivelurilor si debitelor pe fluviul Dunarea, in zona localitatii Fetesti, pe bratul Borcea, malul stang, apele au patruns in albia majora ajungand pe 15 martie la primul dig local de aparare. In acest moment, conform Prefecturii Ialomita, nu sunt in pericol de a fi inundate zonele…

- Potrivit Ziarul Financiar, companie Al Dahra din Emiratele Arabe Unite este pe cale de a prelua societatea Agricost cu toate terenurile din Insula Mare a Brailei. Agricost are in exploatare cea mai mare ferma vegetala din Romania, dar și din Uniunea Europeana, cu peste 56.000 de hectare. Tranzactia…

- Agricost Braila este cea mai mare ferma de cereale din Romania, care opereaza in sistem de arenda 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Al Dahra este o companie din Abu Dhabi, ce face parte din holdingul Al Ain, fondat de Alteta Sa Seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Al Dahra are activitati…

- ♦ Agricost Braila este cea mai mare ferma de cereale din Romania, care opereaza in sistem de arenda 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Compania romaneasca detinuta de antreprenorul Constantin Dulute este aproape sa fie cum­pa­rata de grupul Al Dahra din Emiratele…

- Poliitii de frontier din cadrul Sectorului Poliiei de Frontier Brila au intervenit cu o ambarcaiune rapid pentru a salva 8 persoane care rmseser izolate i far alimente în Insula Mic a Brilei din cauza condiiilor meteo nefavorabile. În data de 28 februarie a.c. în jurul orei 09.30…

- Opt persoane angajate la o societate care are ca obiect de lucru exploatarea forestiera au ramas izolate si fara alimente in Insula Mare a Brailei, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, si au fost salvate de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, care au intervenit cu…

- Un copil in varsta de 5 ani, bolnav, a fost dus la ambulanta pe brate, miercuri, de membrii echipajului de salvare, care nu au putut inainta cu autospeciala din cauza unui autoturism abandonat, care bloca drumul de acces, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia bacurilor catre Insula Mare a Brailei este oprita din cauza vizibilitatii reduse, fiind asigurate doar urgentele medicale din aceasta zona, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. In cele 11 sate…

- ♦ Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro deti­nut de antre­prenorul Constantin…

- La nivelul lunii noiembrie 2017, numarul somerilor inregistrati in evidentele Agentiei Judetene de Ocuparea Fortei de Munca a fost de 14.827 persoane, din care 5729 (38,6 %) femei. Totodata, rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie a fost de 8,5 %, mica cu 1,3 puncte procentuale fata…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Galați: Peste 8.000 de credinciosi au asistat la slubja de Boboteaza Foto: Maria Mandita. Peste 8.000 de credinciosi au asistat la slubja de Boboteaza oficiata ca în fiecare an, de arhiepiscopul Dunarii de Jos, Casian, pe Faleza superioara a Dunarii din Galati, la poalele Bisericii Precista.…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

