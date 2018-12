Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a ales cinci teme, printre care tranzitia ecologica, fiscalitatea, dar si imigratia pentru viitoarea dezbatere locala anuntata de presedintele Emmanuel Macron menita sa raspunda crizei create de protestele ''vestelor galbene'', transmite joi AFP. Guvernul ''initiaza…

- In jurul orei locale 10.25, fortele de ordine au lansate numeroase grenade lacrimogene in directia manifestantilor pentru a-i face sa se retraga, pe o strada perpendiculara pe Champs-Elysees, in apropiere de Arcul de Triumf. Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde. Circa 1.500 de persoane…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat marti concesiile facute de omologul sau francez "vestelor galbene" privind taxele pe carburanti, estimand ca acestea demonstreaza ca acordul de la Paris pentru combaterea schimbarii climatice este sortit esecului, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Popularitatea presedintele francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului Edouard Philippe a scazut la un nou nivel minim pe fondul protestelor "vestelor galbene", potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial pentru Paris Match si Sud Radio, publicat marti si citat de Reuters, preluata de Agerpres. Ratingul…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a atins cel mai scazut scor din mandatul sau, ajungand la 25%, se arata intr-un sondaj publicat duminica de Ifop in Journal du Dimanche (JDD), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP. Seful statului obtine 67%…