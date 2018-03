Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, revenita in competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, intr-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata luni.

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza digi24.ro.

- In urma celui mai amplu studiu desfasurat pana acum, care a analizat baza genetica a inteligentei, cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh si de la Universitatea Harvard au descoperit sute de gene noi care influenteaza capacitatea creierului. Studii anterioare au sugerat ca un procent situat…

- Ajutorul financiar nu este doar un imperativ moral care creste standardul vietii, ci reprezinta o investitie in sanatate si in viitorul carierelor copiilor cu venituri reduse. Mai multe studii din ultimii ani au descoperit ca programele prin care se acorda bani categoriilor sociale defavorizate ii…

- O eleva a clasa a IX-a a fost gasita in baie, cu cateva minute inainte de pauza de la ora 9. "Fetita de 15 ani era cazuta. Nu stim ce s-a intamplat, din ce cauza a cazut. Avea pe mana niste zgarieturi, superficiale, iar pe jos erau cateva picaturi pe sange, nici n-am stiut de unde sunt",…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma, prezent miercuri la Parchetul instantei supreme, unde sustine ca a depus noi probe in sprijinul marturiilor pe care le face in fata procurorilor cu privire la modul in care se derulau anchetele la DNA Ploiesti, a afirmat ca el si cei implicati in

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, initiata de parlamentari USR, mai prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura nivelul zgomotului…

- Piața de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european. „Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019“, considera Marius Costin, country…

- Cluj: Aviatori militari au donat sange si lanseaza un apel pentru ajutarea celor in nevoie Cadre militare ale Unitatii Speciale de Aviatie Cluj-Napoca au donat sange la Centrul Regional de Transfuzie Cluj si au lansat un apel catre membrii comunitatii de a proceda la fel. "Vineri, 2 martie a.c.,…

- Nivelul de zahar din sange indica cantitatea de glucoza prezenta. Glucoza este un tip de zahar, fiind sursa principala de energie a corpului, scrie healthyfoodteam.com Nivelul ridicat de zahar din...

- Google este o companie recunoscuta pentru proiectele inovatoare din domeniul tehnologiei, iar de aceasta data urmareste sa detecteze bolile cardiovasculare cu ajutorul invatarii automatizate, scrie The Next Web. Intr-o lucrare publicata in revista „Nature Biomedical Engineering”, filiala companiei –…

- Tudor Chirila a reacționat dupa publicarea raportului lui Tudorel Toader prin care cere revocarea lui Kovesi. Acesta observa ca raportul conține doar aspecte rele din activitatea DNA, ceea ce „spune mai clar ca oricand ca Tudorel e doar un instrument la care canta baieții grabiți sa scape de pușcarie”.Cozmin…

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se

- Compania Sony va lansa un serviciu de taximetrie pe care il va gestiona cu ajutorul unui soft bazat pe inteligenta artificiala. Pentru inceput, sistemul va fi pus in practica in Japonia, printr-o alianța cu cinci companii de taxi deja existente pe piata, scrie digi24.ro.

- "Vampirii comuni au un regim alimentar 'extrem', in sensul ca necesita numeroase adaptari ale organismului", a declarat pentru AFP Tom Gilbert, din cadrul universitatii din Copenhaga, coautor al studiului. Cu nasul sau turtit, incisivii sai mari si gustul sau pentru sange, vampirul comun (Desmodus rotundus)…

- Limbajul uman va fi istorie in anul 2050, moment in care vom comunica cu ajutorul gandurilor și a unei conștiințe colective generate la nivel de calculatoare, a declarat cercetatorul Marko Karjnovic la Muzeul Viitorului, in cadrul World Government Summit din Dubai, scrie libertatea.ro.

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- LG va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, in cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfasura in Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata in versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, flagshipul companiei sud-coreene.

- Hackerul din Ekaterinburg, Konstantin Kozlovski, acuzat de Ministerul rus de Interne de implicare in activitațile unui grup criminal implicat in furtul de bani de pe conturile bancare din Rusia, a declarat ca a participat personal la dezvoltarea softului denumit LDCS, care, potrivit acestuia, a influențat…

- Prima sesiune a examenului national de bacalaureat va incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), conform calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. Proba va continua in data de 13 februarie și va…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Inteligenta artificiala i-ar fi ajutat pe cercetatorii de la Universitatea din Alberta sa progreseze in eforturile lor de a descifra textul antic al manuscrisului lui Voynich, informeaza Independent.co.uk. Conform acestora, textele din manuscris ar fi in ebraica.

- Clubul german de fotbal Hertha Berlin a decis sa supravegheze mai indeaproape conditia fizica si calitatea somnului jucatorilor sai, cu ajutorul unei aplicatii pentru smartphone-uri, informeaza AFP.De la inceputul sezonului, starurile echipei berlineze, precum ivorianul Salomon Kalou, trebuie…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- De multe ori se intampla sa simțim o ușoara jena, atunci cand ne vine sa stranutam. Ori o facem prea prea tare, ori stranutam prea incet, incat sa ne auzim colegii glumind “tu ai stranutat? Am crezut ca pisica mea tocmai a fost pe aici…” Nu exista un motiv serios de a ne rușina, dar parca nu ne simțim…

- Dupa ce a condus Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, Iulian Offenberg a fost numit președinte al Autoritații Competente pentru Reglementarea Operațiunilor Offshore la Marea Neagra (ACROPO). Instituția, care funcționeaza efectiv de-abia de cateva luni, se ocupa de reglementarea, autorizarea și…

- Este o foarte buna sursa de proteine Untul de arahide este o sursa naturala de proteine. 100 de grame de unt de arahide conține in jur de 25-30 grame de proteine, ceea este este mai mult decat suficient pentru masa musculara. Pentru a obține doza zilnica necesara de proteine, mananca o felie de paine…

- Larisa Ujvari, o tanara din Sacueni, județul Bihor, care avea mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma, a pierdut lupta cu viața la doar 25 de ani. Deși sute de oradeni demarasera o campanie de donare de sange pentru a o ajuta pe Larisa, care suferea de o infecție puternica…

- Un proiect de lege prezentat luni de deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia…

- Cu ajutorul medicilor, ”adevaratul Pinocchio, un baiețel din Maesteg, Țara Galiilor, nascut cu o malformatie grava la nivelul fetei, s-a transformat intr-un copil normal. Micutul a trecut prin zeci de operatii, dar rezultatul este peste asteptari! Copilul a ramas cu cateva cicatrici la nivelul fetei…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- Hipoglicemia (nivelul prea scazut de zahar din sange) si hiperglicemia (nivelul prea ridicat de zahar din sange) pot sa apara la oricine, insa diabeticii sunt cei mai predispusi la aceste conditii. Este important sa fie cunoscute simptomele acestora

- Testarea unui tratament potential eficient impotriva cancerului cerebral a aratat ca un virus care este injectat direct in fluxul sangvin poate sa ajunga la tumorile aflate in straturile profunde ale creierului si sa declanseze sistemele de aparare din organismele pacientilor, care

- Știai ca un ou fiert tare te poate ajuta sa reglezi nivelul zaharului din sange? Iata cum! Un nivel ridicat de zahar in sange pentru perioade lungi poate crește riscul apariției bolilor de inima și accidentelor vasculare cerebrale, bolilor de rinichi, problemelor de vedere și problemelor nervoase.…

- BREAKING NEWS Marturii cutremuratoare ale pacientilor lui LUCAN: "Platesti 6.000 euro sau te tai ca pe un porc" PROTV prezinta marturiile socante ale unui pacient tratat de medicul clujean Mihai Lucan. Medicul Mihai Lucan a facut o ancheta proprie pentru a afla cine da informatii din interior…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) au lansat o prima etapa a procesului de consultare publica privind planurile-cadru pentru invatamantul liceal, filiera teoretica, prin prezentarea a trei variante. „Toate cele trei variante au urmarit eliminarea…

- O echipa de oameni de stiinta din Spania lucreaza la dezvoltarea unei periute de dinti care ar putea oferi un indiciu timpuriu cu privire la existenta unor probleme cardiace potential letale, informeaza sambata The Telegraph. Cercetatorii vor sa afle daca acest dispozitiv ''smartbrush''…

- Un fost campion national la box, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in masina sa, intr-o parcare dintr-un centru comercial din Iasi. Barbatul s-ar fi sinucis, taindu-si venele, si a lasat si un bilet de adio in care ii cere iertare mamei sale.Fostul campion national la box Viorel Soroceanu…

- Un videoclip cu o intalnirea dintre o femeie care sufera de alopecie și un barbat care o vede pe aceasta pentru prima oara fara peruca, a emoționat mii de oameni. Eve Betts are o afectiune care face ca tot parul ei sa cada, astfel ca este nevoita sa poarte o peruca si sa isi deseneze sprancenele cu…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL la transpunerea directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, Ministerul Justitiei a trimis un document prin care cere schimbarea sintagmei „suspiciuni…

- Si, pentru ca toti concurentii si-au facut treaba, a venit si randul mentorilor sa treaca pe scena. Piesa Pana la Sange a lui Carla's Dreams l-a facut pe Horia aproape sa se dezbrace. SI-a deschis sacoul si m-ai ca l-ar fi aruncat de pe el.

- Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, de la 15.041 la 16.041, potrivit unei hotarari de Guvern aprobata in sedinta de astazi.Nevoia de suplimentare a posturilor este data de inregistrarea, la nivelul sistemului penitenciar, a numeroase ore suplimentare nerecuperate,…