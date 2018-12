Nivelul de alerta pentru Anak Krakatoa a fost ridicat la al doilea nivel ca importanta, "standby", in timp ce zona de excludere din jurul sau a fost extinsa la o raza de cinci kilometri, a informat Agentia pentru gestionarea dezastrelor (BNPB).



Vulcanul, situat in stramtoarea Sunda, intre insulele Java si Sumatra, a ejectat miercuri in atmosfera nori de cenusa, care au ajuns in orasele Serang si Cilegon din provincia Banten, a indicat purtatorul de cuvant al agentiei citate, Sutopo Purwo Nugroho.



"Cenusa vulcanica este inofensiva", a declarat Nugroho. "Ea ajuta la fertilizarea…