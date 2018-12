Nivel de securitate ridicat pentru protejarea vietii digitale a cetatenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Coreea de Sud ar putea colabora in promovarea competentelor digitale, pentru dezvoltarea parcurilor tehnologice si a retelei de telecomunicatii de ultima generatie - 5G, pe plan local, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI),…

- „Masura arata, cu certitudine, apariția spectrului austeritații, mai ales in domeniile esențiale pentru dezvoltarea și modernizarea țarii", spune deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Diminuarile au fost operate la proiectele finanțate din fonduri europene…

- Reduceri de bugete la nu mai puțin de opt ministere - asta propune Ministerul Economiei pentru cea de-a doua rectificare de buget din 2018."Diminuari au fost operate avand in vedere gradul de executie a cheltuielilor, in principal, la proiectele finantate din fonduri europene la: Ministerul…

- Romania are o sansa istorica de a folosi digitalul pentru modernizare, odata cu implementarea tehnologiilor 5G, a declarat, miercuri, Manuela Catrina, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), la conferinta de lansare in consultare publica a Strategiei nationale…

- Nu toate orasele sunt gata sa fie orase smart, iar pentru a asista la o transformare digitala avem nevoie de patru lucruri: oameni, proceduri, politici si platforme, a declarat Manuela Catrina, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). "O sa spun ceva care nu…

- Interesul ridicat al administrației locale pentru conceptul smart city se vede si în numarul mare de proiecte înscrise la ediția 2018 a Premiilor Smart Cities of România. 15 localitați si-au înscris deja proiectele pentru evaluare, cele mai relevante urmând a fi prezentate…

- Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC, alaturi de OI pentru Promovarea Societatii Informationale din Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale – Romania au lansat Ghidul Solicitantului Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice, sectiunea E-SANATATE. Cu…

