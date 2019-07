Nivel al radiaţiilor alarmant în zona scufundării submarinului sovietic ''Komsomoleţ'' (presă) Nivelul de radiatii langa submarinul sovietic K-278 "Komsomolet" cu propulsie nucleara, care s-a scufundat in Marea Norvegiei in 1989, depaseste de 100.000 de ori nivelul admis, dar poluarea radioactiva nu reprezinta totusi o amenintare pentru om, transmite marti agentia de presa rusa oficiala TASS, citand postul de televiziune norvegian TV2, care citeaza la randul sau membri ai primei expeditii comune de cercetare ruso-norvegiene in zona scufundarii submersibilului.



Analiza primelor probe din conducta de ventilare a submarinului a aratat ca emisia de radiatii de pe submarinul scufundat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de radiatii langa submarinul sovietic K-278 "Komsomolet" cu propulsie nucleara, care s-a scufundat in Marea Norvegiei in 1989, depaseste de 100.000 de ori nivelul admis, dar poluarea radioactiva nu reprezinta totusi o amenintare pentru om, transmite marti agentia de presa rusa oficiala TASS,…

- Intrebat despre proiectul privind reducerea costurilor pe ministere, Tariceanu a spus: "Nu am discutat un astfel de proiect si nici nu stiu sa existe un astfel de proiect". "Cu toate ca sustin ideea ca exista cheltuieli nejustificate la nivelul administratiei si se impune o analiza drastica…

- In Romania, pierderile anuale cauzate de contrafacere si piraterie sunt estimate la 5,5 miliarde de lei, echivalentul a 17,2% din vanzarile din 11 sectoare comerciale, potrivit EUIPO - Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala. O noua estimare a EUIPO plaseaza pierderile anuale cauzate…

- Piata bauturilor racoritoare din Romania ar putea depasi, in acest an, nivelul de 6,5 miliarde de lei, prin cele peste 800 de companii inregistrate in acest sector, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicata vineri, informeaza Agerpres.Citește și: Companiile aeriene despagubesc lunar…

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat dupa anuntarea rezultatelor exit-pollurilor ca "situatia este foarte clara" si ca trebuie respectat votul dat de cetateni, dar crede ca este vorba despre un vot dat "de retelele de socializare si de anumite situatii create la nivel national". …

- Conform sondajului realizat de INSCOP Research, la comanda LARICS – Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica, marea majoritate a populatiei crede ca tara se indreapta intr-o directie gresita, scrie Mediafax. Cea mai mare parte a romanilor apreciaza ...

- Conform sondajului realizat de INSCOP Research, la comanda LARICS – Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica, marea majoritate a populatiei crede ca tara se indreapta intr-o directie gresita, scrie Mediafax. Cea mai mare parte a romanilor apreciaza ...

- Produsul Intern Brut al Romaniei va inregistra in acest o crestere de 3%, si, la fel ca in anii anteriori, consumul gospodariilor populatiei ar putea fi principalul motor al cresterii economice, conform unei analize realizate de OTP Asset Management. "Ne asteptam ca in anul 2019 investitiile sa inregistreze…