- Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia organizeaza joi, 28 februarie 2019, de la ora 1700, Ziua portilor deschise, eveniment care se adreseaza preșcolarilor și parintilor acestora, in vederea inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Aceasta activitate are ca scop familiarizarea preșcolarilor…

- Toate unitatile de invatamant in care se va desfasura activitatea clasei pregatitoare in anul scolar 2019-2020, organizeaza Ziua a portilor deschise 2019, in perioada prevazuta de calendarul inscrierii, zi in care parintii/ tutorii legal instituiti/ reprezentantii legali, copiii si alte persoane interesate…

- Procedurile de inscriere in clasa pregatitoare 2019 au fost publicate in Monitorul Oficial cu doar 10 zile inainte de data la care parinții pot sa iși inscrie copiii. Metodologia si calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 arata ca deja de luni, 25 februarie, la fiecare…

- Evaluarea copiilor pentru clasa 0 (pregatitoare) se desfasoara in perioada 25 februarie - 22 martie 2019. Testarea este una de tip psihosomatic si ii ajuta pe specialisti sa stabileasca, pe baza anumitor abilitati care reies in urma evaluarii, daca copilul este pregatit pentru clasa pregatitoare sau…

- Ministerul Educației a aprobat calendarul Evaluarilor naționale ale copiilor de clasa a II-a și a IV-a in anul școlar 2018-2019. Potrivit acestuia, primii evaluați vor fi elevii de clasa II-a, incepand cu data de 7 mai cand vor da proba scrisa la Limba romana și la Limba materna. Urmatoarea zi, micuții…

