- Procurorul sef interimar al DNA anunta ca o copie a dosarului Tel Drum, in care este cercetat Liviu Dragnea, a fost trimisa Secției pentru Investigarea Magistratilor, la solicitarea structurii.Noi le-am trimis in copie si dosarul Sectiei. Probabil au de solutionat o alta cauza, se pot regasi…

- Secția pentru investigarea magistraților a cerut preluarea dosarului Tel Drum de la DNA! Noua secție a trimis trei cereri in acest sens. Daca pe primele doua nu le-au motivat, in cea de-a treia, Secția a spus ca vrea dosarul Tel Drum pentru ca dețin informații potrivit carora e vizat și un magistrat,…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie a incercat sa preia de la DNA dosarul Dragnea – Tel Drum de trei ori, anunta chiar DNA intr-un raspuns transmis jurnalistilor de la ziare.com. La datele de 21 decembrie 2018, 17 ianuarie si 31 ianuarie 2019, Sectia pentru investigarea infractiunilor…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar fi incercat de trei ori sa preia dosarul "Tel Drum" in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este urmarit penal, in primele doua cereri fara sa fie invocat nici un temei legal, iar in ultima solicitare pe motiv ca in cauza ar…

- PNL va depune un proiect legislativ pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, a anunțat luni prim-vicepreședintele partidului, Raluca Turcan. Liberalul a adfirmat ca daca magistrații savarșesc abuzuri, ar fi trebuit sancționați de CSM și Inspecția Judiciara.„Am…

- Sedinta de luni a inceput cu propunerea formulata de judecatoarea Andreea Chis, de anulare a rezultatelor concursului, pentru ca din comisia de concurs a lipsit reprezentantul Sectiei pentru procurori a CSM. Procurorii CSM au refuzat sa-si desemneze un membru in comisia de concurs, ceea ce ar duce,…

- PNL și USR au sesizat, marți, Curtea Constituționala in legatura cu necostituționalitatea legii privind aprobarea Ordonanței de Urgența privind operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Opoziția a cerut instituției sa sesizeze și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.