Niste romani din Elvetia s-au asezat la coada in fata sectiei de votare cu 10 zile inaintea alegerilor Mai multi romani din orasul elvetian Basel s-au asezat deja la coada in fata sectiei de votare din localitate, desi mai sunt 10 zile pana la alegerile europarlamentare si referendumul pe tema justitiei.



"E o coada romaneasca. Noi am crescut cu coada, recunoastem cozile si ne-am asezat aici sa vedem despre ce este vorba. E nostalgia cozii", spune o romanca aflata la coada in fata sectiei de votare din Basel, Elvetia.



"Pe 26 mai Diaspora voteaza si romanii in tara (voteaza) pentru europarlamentare si referendum. Va asteptam pe toti la vot!", este mesajul altei romance

Sursa articol si foto: business24.ro

